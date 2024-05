Là dove batte forte il cuore dei tifosi del Cagliari

CAGLIARI - (e.e.) La passione ha i colori rossoblù. Sono quelli del Cagliari che vive nelle foto, nei ricordi, mei cimeli, nei giornali appesi al Centro Coordinamento Club. Gigi Riva è immanente, simbolo di una squadra, orgoglio della Sardegna e non solo. I tifosi che varcano l’uscio in via Ludovico Ariosto hanno un sobbalzo: batticuore vero per una squadra unica, con una storia unica. Ci sono gli eroi dello scudetto, ma non solo. La storia scorre intensa, dagli inizi del secolo scorso fino ai nostri giorni. Cambiano le divise, non l'amore senza fine. E gli appassionati sono protagonisti, con i giocatori di ieri e oggi. Mandano foto, vengono a visitare il luogo "sacro". Il presidente Salvatore "Tore" Saba accoglie con sorrisi e abbracci. Con lui Roberto Ribotta. Un clic, un selfie, un racconto per sentirsi partecipi. E portarsi appresso un po' del cuore rossoblù.