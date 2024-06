Cagliari, si riparte da un ex Juve? Chi potrebbe essere l’erede di Ranieri

Entrano nel vivo le trattative per gli allenatori. Pian piano tutte le panchine stanno iniziando a trovare proprietario in vista della prossima stagione. A partire dal Verona , sempre più vicino a chiudere l’accordo con Paolo Zanetti . Galeotta la cena milanese di martedì tra il ds gialloblù Sean Sogliano e il tecnico, che nel frattempo sta completando la risoluzione del contratto con l’Empoli. Lo step necessario per chiudere il rapporto coi toscani (è attualmente vincolato fino al 2026) ed essere così libero di legarsi alla società scaligera per le prossime due stagioni. Ore decisive e fumata bianca che sembra ormai a un passo.

Cagliari-Paulo Sousa, accordo vicino

Passi avanti anche in casa Cagliari per la nomina dell’erede di Claudio Ranieri: crescono le quotazioni di Paulo Sousa dopo il no di Razvan Lucescu, che rimarrà al Paok. Il tecnico portoghese scalpita per tornare in pista dopo la delusione vissuta con la Salernitana e proprio per aspettare la società sarda ha declinato alcune avance da parte di club stranieri (greci e sauditi). Giorni caldi per trovare l’intesa economica, ma filtra un cauto ottimismo (intanto, il Cagliari ha esercitato l’opzione di prolungamento per Yerri Mina). A Venezia, invece, continuano le riflessioni in merito al dopo Vanoli, che andrà al Torino: tra le idee che stuzzicano maggiormente il ds Antonelli c’è quella che conduce a Eusebio Di Francesco, in scadenza col Frosinone e desideroso di prendersi una rivincita.