Nicola, conferenza Cagliari: "Ranieri mi ha scritto una cosa che porto nel cuore"

"Entro nella vostra storia in punta di piedi". Ha esordito così Davide Nicola nel corso della conferenza della sua presenza al fianco di Nereo Bonato. Il tecnico è atterrato ieri a Cagliari ed è stato accolto da tantissimi tifosi: "Voglio ringraziare tutti. È stato fantastico e questo crea i presupposti giusti per lavorare senza sosta". Il tecnico poi ha parlato di altri aspetti più generali dalla decisione di arrivare in Sardegna fino al confronto con Ranieri.

Nicola, conferenza Cagliari Davide Nicola ha spiegato la sua motivazione e scelta: "Era un desiderio latente allenare in Sardegna. Cagliari è una piazza che mi ha sempre intrigato da quando ho iniziato questo lavoro. Non voglio fare paragoni o proclami ma in questo momento sono completamente immerso in questa avventura". E sull'obiettivo: "Sono d'accordo con la società quando dice di voler consolidare quanto fatto fino a ora. Le parole le porta via il vento poi, ma l'ambizione è importante e va contestualizzata. Guardare le stelle è giusto ma bisogna tenere i piedi per terra".

Sul mercato: "La priorità è quella di conscere i giocatori disponibili. Conosco soltanto Scuffet e non vedo l'ora di parlare con tutti gli altri: le loro qualità, anche umane, oltre alla loro capacità di adattarsi al progetto tattico. Alcuni ruoli sono rimasti scoperti con gli addii di Dossena e Nandez. Stiamo lavorando". A chiudere ha parlato di Ranieri: "È una persona prima di un allenatore. Non posso fare paragoni perché il suo curriculum parla da solo. Ci siamo sentiti anche prima della fine del campionato. Mi ha scritto una cosa che porto nel cuore. Prendere il suo posto è un onore per me".

