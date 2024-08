Diretta Cagliari-Roma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Cagliari e Roma prossime al debutto in Serie A. Le due formazioni sono attese domenica 18 agosto alle ore 20.45 sul campo della Unipol Domus: in palio i primi 3 punti della stagione. I sardi hanno concluso lo scorso campionato al 16º posto, guidati verso la salvezza da Claudio Ranieri, che una volta raggiunto l'obiettivo si è congedato definitivamente con il mondo del calcio. Al suo posto Davide Nicola, reduce dalle esperienze a Salerno ed Empoli. Il nuovo tecnico del Cagliari si è guadagnato la fama di uomo salvezza, ma è superfluo ritenere che il club sardo si auguri di vedere la squadra raggiungere quanto prima le acque più tranquille della classifica. Il suo Cagliari è reduce dal successo contro la Carrarese (3-1) nel match valido per il primo turno di Coppa Italia. La Roma riparte invece da De Rossi, tornato a gennaio 2024 nella Capitale per prendere il posto dell'esonerato Mourinho. Il bilancio della sua gestione riporta il piazzamento al 6º posto, la semifinale di Europa League e i quarti di Coppa Italia. L'ultima uscita dei giallorossi risale al 10 agosto, nell'incontro amichevole contro l'Everton - che ha visto tra i titolari in campo l'ex bianconero Soulé - disputato a Liverpool e terminato in parità (1-1).