Capone, shock a Cagliari: l’ex giocatore trovato morto con una ferita alla testa

Tragedia in mattinata a Cagliari. Andrea Capone, ex calciatore dei sardi, è stato rinvenuto con una ferita alla testa all'interno di un hotel nel centro del capuologo della Sardegna. Sul posto sono prontamente giusti i sanitari del 118 e la Polizia, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che l'uomo sia caduto accidentalmente, forse dalle scale, sbattendo la testa. Gli agenti stanno indagando per risalire alla reale dinamica dell'episodio che ha portato alla scomparsa dell'ex giocatore.