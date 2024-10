Quando Nicola sostituiva Motta esonerato: Juve-Cagliari, "Cambiate tante cose"

CAGLIARI - Dopo il successo sul campo del Parma, il Cagliari si prepara per la delicata trasferta dello Stadium contro la Juventus. Nella consueta conferenza stampa di vigilia, il tecnico Davide Nicola ha presentato il match in conferenza stampa ripartendo dalla fiducia acquisita post vittoria al Tardini: "Vincere fa sempre piacere, ma è una gara già accantonata come tutte le altre. Abbiamo un impegno difficile davanti a noi, dobbiamo pensare a questo. Sarei felicissimo di uscire con un risultato positivo. L'avversario è fortissimo, ma noi non ci diamo per vinti. Cercheremo di dare tutto noi stessi e fare la nostra gara. Non siamo la Juventus. Andiamo convinti di esprimere noi stessi anche se non sarà semplice, un collettivo importante e non hanno mai subito gol in campionato".