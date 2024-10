Juve, il Cagliari con quattro assenze: su chi non può contare Nicola

Ultimo turno di campionato prima della sosta nazionali. Il lunch match di domani vedrà la Juve ospitare all'Allianz Stadium il Cagliari di Davide Nicola . Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico dei sardi ha presentato la sfida, ripercorrendo anche una parentesi che lo lega all'attuale allenatore bianconero Thiago Motta . Proprio Nicola ha diramato la lista dei convocati in vista dell'impegno di Torino: saranno quattro gli assenti per i rossoblù.

Juve-Cagliari, Nicola senza 4 calciatori

Sono ventidue i calciatori a disposizione del Cagliari nel match contro la Juve. Nicola dovrà fare a meno di quattro elementi: tra questi c'è ancora Leonardo Pavoletti, che non ha recuperato dal problema che lo aveva costretto ai box già contro il Parma. Questa la nota del club: "Mister Nicola avrà a disposizione ventidue calciatori per la sfida di domenica contro la Juventus. Out Gianluca Lapadula, Jakub Jankto, Mateusz Wieteska e Leonardo Pavoletti: a seguito della contusione riportata nell’ultima gara giocata, l’attaccante deve recuperare da un edema osseo al cuboide del piede destro".

Di seguito la lista dei calciatori convocati da Nicola: 1 Ciocci, 3 Augello, 6 Luperto, 8 Adopo, 10 Viola, 14 Deiola, 16 Prati, 18 Marin, 19 Zortea, 22 Scuffet, 24 Palomino, 26 Mina, 28 Zappa, 29 Makoumbou, 33 Obert, 37 Azzi, 70 Gaetano, 71 Sherri, 77 Luvumbo, 80 Kingstone, 91 Piccoli, 97 Felici.