Pully, la mascotte del Cagliari ormai è una star: l'intervista in diretta tv

A Cagliari c'è una nuova star: è Pully , la mascotte della formazione rossoblù. Il fenicottero rosa (simbolo della città) che accompagna le partite casalinghe dei sardi è sempre più famoso ed è stato anche intervistato a Dazn in occasione della sfida di campionato tra Cagliari e Milan . Pully, infatti, è spuntato dietro a Dario Marcolin e al bordocampista di Dazn, che gli ha detto: "Questo è un momento storico! È la mascotte più famosa al mondo. Ti senti così Pully?". La risposta della mascotte? Un cenno con la testa e un battito di ali, in senso affermativo.

L'intervista a Pully

Alla mascotte dei rossoblù sono state chieste anche le sensazioni in vista della partita non semplice contro il Milan e il feniccotero rosa della formazione sarda ha risposto con un movimento delle ali sul petto. Un siparietto molto particolare e divertente prima della gara tra rossoblù e rossoneri. Con la mascotte Pully che sta diventando sempre di più una star internazionale, oltre che all'Unipol Domus.