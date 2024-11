Deiola, Augello e Zappa: Cagliari tra rinnovi e nuovi gioielli

I rinnovi in casa Cagliari

E pensare che - nonostante i trascorsi nel settore giovanile dell’Inter - il cuore del laterale classe 1999 batte proprio per il Diavolo, visto che il suo idolo d’infanzia era Ricardo Kakà. In campo però non c’è spazio per i sentimenti e l’esterno destro l’ha dimostrato, tramutando in realtà la profezia del compagno di squadra Mattia Felici, che prima della sfida contro i rossoneri aveva pronosticato il gol dell’ex Pescara. Detto, fatto. Gabriele ne ha realizzati due, così da dividere in parti uguali le dediche: la prima per l’amico che ci aveva visto lungo e la seconda per la storica fidanzata Sara. Una crescita quella di Zappa che non sta passando inosservata: Monza e Milan lo tengono d’occhio come possibile occasione a parametro zero per l’estate, ma il presidente Giulini è entrato in azione per blindarlo. Il terzino, infatti, è ormai uno dei leader della squadra come testimoniano le oltre 150 presenze in maglia rossoblù e la fascia da capitano già indossata in alcune occasioni. Per questo le parti stanno dialogando per arrivare al rinnovo fino al 2028. A proposito di giocatori simbolo cagliaritani: Alessandro Deiola si avvicina al prolungamento fino al 2027. Il giusto premio per un ragazzo nato e cresciuto nel vivaio del club e quindi pure preziosissimo, oltre che in mezzo al campo, anche a livello di liste. Contatti avviati pure per il rinnovo di un altro titolarissimo in scadenza a giugno: quel Tommaso Augello che anche in questa stagione si è confermato insostituibile sulla fascia sinistra. Si lavora a un’intesa biennale.