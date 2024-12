Nicola: "Sul gol di Cataldi chiaro fuorigioco. O si toglie la regola..."

Il Cagliari cade sul campo della Fiorentina e si avvicina pericolosamente alla zona bassa della classifica . Non è bastata un'ottima prestazione dei ragazzi di Davide Nicola , condannati da un gol di Danilo Cataldi che ha cristallizzato il risultato sul definitivo 1-0 per i viola. Ed è proprio sulla marcatura dell'ex Lazio che si è consumata un'aspra polemica nell'immediato post-partita. Ai microfoni della mixed zone, il tecnico dei sardi ha messo in dubbio la validità della rete dei pardoni di casa.

Fiorentina-Cagliari 1-0, le parole di Davide Nicola

Il gol del centrocampista viola ha regalato importantissimi tre punti a Raffaele Palladino, una rete che secondo Nicola è viziata da un fuorigioco attivo: "Per me c'era un fuorigioco attivo sul gol, ma lo si accetta con grande serenità. Nel secondo tempo stavamo meglio fisicamente, lì dobbiamo trovare ancora più convinzione nella qualità: soprattutto nell'ultimo passaggio e nella conclusione in porta. Ci confrontiamo con squadre che hanno rose diverse, ma dobbiamo avere la consapevolezza di poter far bene con tutti. Non abbiamo perso per la scelta sul fuorigioco, altre volte si lamenteranno altri ma la posizione di Kouame incide eccome perché è sulla traiettoria del tiro di Cataldi. O si toglie la regola, altrimenti il gol era da annullare".

Aggiunge, però, che nonostante la sconfitta i suoi ragazzi devono ripartire da questa prestazione: "L'intera prestazione deve dare ancora più consapevolezza al Cagliari, venire qui a fare la partita che abbiamo fatto e soprattutto limitando molto la Fiorentina senza rinunciare a fare gioco. Nel secondo tempo molto meglio, inserendo elementi con altre caratteristiche però la partita è stata interpretata con la giusta consapevolezza. Potevamo prendere dei punti, sfido chiunque a dire che non ne avremmo meritato almeno uno".