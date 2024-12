Atalanta come dal dentista? No, a Nicola ricorda un film. Poi sulla Juve…

Dopo tre risultati utili di fila, il Cagliari la scorsa giornata ha frenato la sua corsa contro la Fiorentina e ora ad attenderlo ci sarà un altro big match. I sardi ospiteranno l'Atalanta , reduce dalla prova convincente in Champions League contro il Real Madrid , anche se non ha portato punti. Nicola in conferenza stampa ha caricato l'ambiente, facendo anche delle metafore sulla Dea. Dopo quella del dentista utilizzata da Guardiola, il tecnico rossoblù ha citato un film per descrivere le sfide contro i bergamaschi. Poi ha posto l'attenzione anche in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Juve .

Cagliari-Atalanta, conferenza Nicola

"L’Atalanta è una delle squadre più forti in Europa, frutto del grande lavoro della società. Dovremo cercare di affrontarla nel miglior modo possibile, in maniera elettrizzata. Dovremo essere veloci e precisi" - ha spiegato Nicola in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la sedicesima giornata di Serie A. Poi l'allenatore sI è soffermato sulla diffida di Marin in vista dello scontro diretto per la salvezza contro il Venezia: "Se può condizionare la mia scelta? Non faccio ragionamenti sotto questo punto di vista. Si tiene un occhio semmai per il fatto che martedì si giocherà in Coppa Italia contro la Juve. Contro la Dea verranno impiegati i giocatori migliori". Poi ha aggiunto: "Come si scala l'Everest Atalanta? Mi viene in mente un film di un tizio che scala la montagna nonostante le difficoltà. Ogni squadra ha l'ambizione di fare la propria gara, noi dovremo fare il massimo. Contro il Real hanno dimostrato grande qualità, tuttavia l'avversario si è dimostrato superiore. Cercheremo di imitare ove possibile". Poi l'allenatore del Cagliari ha speso due parole anche su Ederson che ha avuto a Salerno, l'anno della clamorosa rimonta salvezza: "Giocatore straordinario. Quando Sabatini me lo portò fu impossibile non rendersi conto del fatto che fosse un predestinato".