Nicola: "Potevamo passare in vantaggio, fino al 2-0 Juve Cagliari in partita"

"Abbiamo disputato un'ottima partita fino al 2-0, poi non siamo un po' calati e la qualità della Juve è venuta fuori", sono le parole di Davide Nicola , intervenuto al termine della sfida contro la Juventus valida per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, che ha visto il Cagliari uscire sconfitto con il finale di 4-0 . Un risultato che si aggiunge ai 2 ko consecutivi in campionato contro Fiorentina (1-0) e Atalanta (1-0). Il prossimo impegno stagionale dei sardi, terzultimi in classifica, prevede la sfida salvezza con il Venezia fanalino di coda: gara in programma domenica 22 dicembre alle ore 15. A seguire, la sfida interna contro l’Inter.

Nicola: “Onorato la Coppa Italia"

"Abbiamo onorato al meglio la Coppa Italia, davanti avevamo un'ottima squadra e mi dispiace perché nel primo tempo potevamo trovare il vantaggio - ha dichiarato ai microfoni Mediaset - . I ragazzi hanno dato tutto, qualcuno deve crescere ed era giusto vedere anche chi gioca meno perché abbiamo bisogno di tutti Cosa ci manca? Dobbiamo creaci dei numeri che non abbiamo ancora. Per farlo, dobbiamo creare occasioni ed essere abili a sfruttarle. Siamo ambiziosi e umili, fino al 2-0 abbiamo dimostrato di avere idee e voglia di onorare l'impegno. Poi un po' siamo calati e abbiamo rischiato. Accetto il verdetto. Noi non abbiamo ragionato come se la Coppa Italia fosse un fastidio per la salvezza in campionato. Stasera siamo venuti qua sapendo di dover fare qualche cambio per tenere tutti sul pezzo, ma anche con l'intento di crederci e fino al 2-0 l'abbiamo dimostrato. Dopo non siamo riusciti in quello che volevamo, ma il Cagliari è venuto qui per giocarsela e l'ha fatto".