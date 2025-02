Nicola spiega la mossa verso la Juve: “Importante”. Su Luvumbo e Gaetano...

L'allenatore del Cagliari mette subito in guardia i suoi dal calcio che propone la Juventus di Thiago Motta, ma Nicola ha pensato a una "mossa" strategica per far decollare l'entusiamo e la grinta dei calciatori sardi: per la rifinitura in vista del match, la società ha aperto le porte dell'Unipol Domus ai tifosi. "Siamo nel clima partita. Oggi abbiamo anche avuto un bel bagno di folla. È stato importante sotto l'aspetto mentale vedere i nostri tifosi. Ci siamo preparati in maniera intensa, affronteremo un avversario di livello". In Sardegna arriva una formazione bianconera stanca? "No, verrà in assetto da guerra. Oramai i giocatori sono allenati per giocare più gare e recuperare nel più breve tempo possibile. In questo calcio non basta correre, ma bisogna farlo bene. Se non corri in maniera qualitativa non serve a nulla". E sulle similitudini con la partita di Bergamo: "Sono due squadre completamente differenti. L'Atalanta ha un suo pedigree di livello internazionale, la Juve lo sta definendo. Hanno modi differenti di attaccare l'avversario e lo spazio. Dovremo essere in grado di andare oltre la gara di Bergamo, tenere sempre alto il livello di aggressività. L'andata? Fu una gara di livello, ma ora la Juventus ha anche giocatori diversi come Muani, è molto più aggressiva".