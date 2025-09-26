Pisacane avverte Chivu: "Inter di grandi campioni ma non sarà il solito Cagliari"

" Sarà una partita molto complicata , dal quoziente di difficoltà alto, sappiamo che servirà una grandissima prestazione con coraggio nei momenti più opportuni". Lo ha detto il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga di campionato contro l'Inter : "Ci godiamo il momento consapevoli che siamo all’inizio del nostro percorso, che sarà comunque diverso da quello dell’Inter. Sappiamo che domani dovremo combattere colpo su colpo, consapevoli della difficoltà e con l’intenzione di mantenere i piedi per terra. Hanno tanti campioni , bisogna fare una partita gagliarda, da squadra vera. Bisogna essere compatti e avere coraggio per fare male. Ogni gara ha le sue difficoltà e non sarà semplice, dovremo avere un atteggiamento più prudente. Ma questo non cambia la preparazione alla gara e domani la affronteremo con un assetto diverso rispetto alle altre gare".

Barella top player e la citazione di Ranieri

"Ritrovare Barella? Sarà bello e buffo rivederlo in questa mia nuova veste, l’ho visto crescere. Ero convinto delle sue potenzialità, anche da giovane faceva delle cose che per l’età che aveva erano di un livello superiore. Oggi è un top player e dovremo certamente fronteggiarlo con tutte le armi che abbiamo. Come diceva un grande allenatore passato di qua (Ranieri, ndr), ci saranno momenti di grande libecciata sia nella singola partita che durante la stagione. Noi dobbiamo rimanere ben verticali anche in questi momenti, dobbiamo creare una base fatta di entusiasmo e spirito di gruppo, dove ognuno può contare sull’altro", ha proseguito Pisacane.

L'esordio in A contro l'Inter, Zappa e Zito out

"La mia prima Cagliari-Inter, da calciatore, è stata particolare: era la mia prima in Serie A. Dovevo stare sul pezzo perché avevo contro uno come Perisic. Ma alla fine è stata una giornata bellissima con la doppietta di Melchiorri che tornava dall'infortunio. Chi non potrà essere protagonista domani? Zappa non ci sarà, Zito ha fatto mezzo allenamento con noi ieri e quindi domani non ci sarà neppure lui. Ma sarà disponibile da martedì...", ha concluso Pisacane.