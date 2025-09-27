Pisacane: "Complimenti all'Inter, ha meritato. Belotti? Incrociamo le dita..."

Fabio Pisacane è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport dove ha commentato la sconfitta interna del Cagliari contro l'Inter. Il tecnico dei sardi ha dichiarato: «Sono soddisfatto perché la mia squadra ha dato tutto, dobbiamo prendere e ripartire. Di fronte avevamo una squadra allestita per tre competizioni, con campioni in tutti i reparti. Faccio i complimenti all'Inter, penso abbia vinto meritatamente facendo una grandissima partita. E se non l'avesse fatta non lo so come sarebbe andata. Lo spirito, la reazione e come siamo rimasti in partita fino all'ultimo, contro una grandissima squadra che è venuta qui e ci ha rispettati. Folorunsho? Ha caratteristiche offensive, ci permetteva di strappare e trovare gamba. Siamo tornati su un piano tattico che ci aveva dato soddisfazioni nelle ultime gare».