Pisacane: "Complimenti all'Inter, ha meritato. Belotti? Incrociamo le dita..."

Fabio Pisacane è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport dove ha commentato la sconfitta interna del Cagliari contro l'Inter. Il tecnico dei sardi ha dichiarato: «Sono soddisfatto perché la mia squadra ha dato tutto, dobbiamo prendere e ripartire. Di fronte avevamo una squadra allestita per tre competizioni, con campioni in tutti i reparti. Faccio i complimenti all'Inter, penso abbia vinto meritatamente facendo una grandissima partita. E se non l'avesse fatta non lo so come sarebbe andata. Lo spirito, la reazione e come siamo rimasti in partita fino all'ultimo, contro una grandissima squadra che è venuta qui e ci ha rispettati. Folorunsho? Ha caratteristiche offensive, ci permetteva di strappare e trovare gamba. Siamo tornati su un piano tattico che ci aveva dato soddisfazioni nelle ultime gare».
Pisacane su Belotti
«Speriamo che non sia nulla di grave, aspettiamo gli accertamenti perché in questo momento la salute di Andrea viene prima di tutto. Per noi è un giocatore importante, incrociamo le dita». Coi cambi nella ripresa, Pisacane ha provato a risistemare il Cagliari in maniera più offensiva: «Abbiamo avuto uno spirito coerente con quello che vogliamo portare avanti. L'Inter, con quell'assetto, ci avrebbe potuto fare male lo stesso e abbiamo deciso di alzare il baricentro, penso che abbia pagato perché il palo preso è arrivato grazie ad aver aumentato i giocatori offensivi».