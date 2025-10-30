Grosso: "Non ci mettiamo freni, manteniamo i piedi per terra. Pinamonti? Grande potenziale”

Il Sassuolo in terra sarda conquista la quarta vittoria stagionale. I neroverdi hanno conquistato altri tre punti importanti contro il Cagliari , confermando comunque il buon momento, nonostante la sconfitta di domenica con la Roma. Il tecnico degli emiliani, Fabio Grosso , analizza così la gara: “Ogni vittoria è pesante in questo campionato. Non era facile la prestazione su questo campo. Siamo stati bravi a resistere e attaccare nei momenti opportuni. La squadra ha fatto la partita giusta. Sappiamo quello che vogliamo e cosa dobbiamo ottenere. Non ci mettiamo freni, conosciamo le insidie del campionato e manteniamo i piedi per terra. Dobbiamo mettere fieno in cascina in vista dei momenti più duri. Bisogna cercare di ottenere più vittorie possibili per racimolare punti preziosi. Anche contro la Roma siamo stati bravi, un po' meno nel finale perchè abbiamo concesso troppo. Ma sono partite che servono per provare a strutturarti. Abbiamo margini per crescere. Pinamonti ? È un giocatore molto forte: sa attaccare gli spazi, deve mettere la cattiveria giusta per fare il salto di qualità . Ha un grande potenziale e ce lo teniamo stretto, come anche altri giocatori”.

Pisacane: "Bene sono nel primo tempo, poi sono emersi i valori del Sassuolo"

Sconsolato il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane: "Sicuramente questa sera volevamo fare uno step per avere una classifica più serena. Abbiamo tenuto bene il campo nei primi 45', poi sono emersi i valori del Sassuolo. Nel primo tempo è stata una gara molto tattica. Ci dispiace, dobbiamo essere realisti. Poteva essere la partita di alcuni singoli che purtroppo non ci sono perchè sono infortunati. Loro hanno una rosa importante, noi siamo arrivati qui con delle assenze, anche se questo non deve essere un alibi. Mi è piaciuto lo spirito e l'atteggiamento della squadra. I momenti delicati fanno parte di questo sport, soprattutto per una squadra come la nostra. Possono arrivare subito o dopo, ma arrivano. Dobbiamo rimanere compatti e lavorare sodo. Affrontando le partite con questo spirito, sono convinto che raggiungeremo l'obiettivo. Esposito? Ci portiamo a casa il suo gol, è importante che si sia sbloccato. Sono contento per lui, mi auguro che si sblocchino anche gli altri giocatori offensivi che sono a secco perchè abbiamo bisogno di gol".