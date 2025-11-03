Pisacane: "Soddisfatto a metà, partita che tornerà buona per il futuro"

ROMA - Seconda sconfitta consecutiva per il Cagliari che cade all'Olimpico contro la Lazio. Le parole di Fabio Pisacane nel post-partita ai microfoni di DAZN: "Porto a casa di oggi il rientro di alcuni calciatori che ci devono permettere di raggiungere gli obiettivi. Abbiamo avuto un buon approccio e abbiamo fatto una partita coraggiosa, ma alla fine nel calcio contano i punti. Sono soddisfatto a metà. Noi abbiamo un'idea ben precisa, voler giocare a calcio. Siamo venuti qui per fare questa partita con coraggio, ma senza presunzione, contro un avversario forte e quando mancano alcuni giocatori non è facile"

Su Palestra

"Un ragazzo che ho incontrato anche in Primavera, penso che ha un motore per contrastare Isaksen, l'ha fatto fino al gol. Le giocate dei singoli purtroppo. Palestra ha un grande futuro, dobbiamo essere bravi a gestirlo come deve essere gestito un ragazzo della sua età".

In conferenza stampa: "Prestazione buona per il futuro"

Pisacane in conferenza stampa guarda il bicchiero mezzo pieno: "Partirei da un principio di carattere generale, tutto si compensa perché abbiamo portato via punti in stadi dove non meritavamo. Questa sera non mi va di dire che dovevamo fare punti, alla fine questa prestazione ci sarà buona per il futuro. Dobbiamo prendere le cose positive per riprendere il cammino che stavamo facendo. Volevamo avere un po' di pallino del gioco in mano e potevamo farlo con Gaetano e Prati in mediana che hanno maggiore qualità, siamo arrivati a un passo dal finalizzare e non siamo stati precisi. Mi preoccuperei di più se non arrivassimo, dobbiamo solo credere in quello che stiamo facendo".