Cagliari, cordata americana acquista quote consistenti: Giulini resta a capo

L'ingresso nel capitale sociale rossoblù di un gruppo di investitori che fa riferimento a Maurizio Fiori ha l'obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e la crescita e il rafforzamento strutturale del club
2 min
Cagliari, cordata americana acquista quote consistenti: Giulini resta a capo© LAPRESSE
CAGLIARI - Gli americani nel pacchetto azionario del Cagliari, un'altra squadra di serie A che ha solleticato gli interessi di investitori a stelle e strisce. La firma è arrivata oggi, dopo trattative e contatti rimasti finora sotto traccia. Il presidente del club sardo rimane Tommaso Giulini, ma i nuovi soci dagli Stati Uniti hanno acquisito quote consistenti. L'ingresso nel capitale sociale rossoblù è di un gruppo di investitori americani che fa riferimento a Maurizio Fiori, sardo di origine e amministratore delegato di Praxis Capital Management. L'operazione - si legge in una nota del Cagliari - nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l'obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio.

Giulini resterà a capo

Il presidente Giulini - precisa il club - manterrà il controllo e la guida operativa, affiancato da un partner internazionale in grado di contribuire con competenze e un network globale, rafforzando il percorso di consolidamento e innovazione già avviato. "Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori - dichiara Giulini - rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all'esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro". "Da sardo che è cresciuto andando allo stadio a ogni partita insieme a mio nonno, è per me un onore poter affiancare Tommaso nella custodia di questa istituzione così amata e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della sua storia", afferma Fiori. Dopo la firma di oggi ci sarà il closing, quindi la presentazione dell'investitore, dopo le necessarie approvazioni regolamentari.

Tutte le news di Cagliari

