Pisacane: "Con la Roma la vittoria che aspettavamo. Mina? Vediamo giorno dopo giorno..."

Si è aperta con un commento sulla vittoria contro la Roma la conferenza stampa di mister Pisacane per la presentazione del match di domani con l'Atalanta: "La vittoria ha dato i 3 punti che mancavano da tempo. I ragazzi lo meritavano per la dedizione negli allenamenti. E' normale che quando non vinci l'entusiasmo possa calare, è la risposta più bella che ha dato energia ed entusiasmo". Poi un passaggio sulla situazione infortuni: "Mina vediamo giorno dopo giorno. Sta lavorando ancora in personalizzato e vediamo quando potrà rientrare in gruppo. Non possiamo e non vogliamo forzare niente, ha avuto una bruttissima contusione e quando abbiamo forzato la mano abbiamo sbagliato e peggiorato la situazione. Vogliamo portarlo in gruppo quando sarà nelle condizioni di non soffrire più".