Cagliari, il disappunto di Pisacane: "Leggeri su Scamacca, per lui è stato semplice. C'è amarezza"

Il Cagliari esce sconfitto dalla New Balance Arena. Ad esultare è Palladino, che raccoglie un importante successo dopo la brutta batosta rimediata a Verona, terminata 3-1 per i padroni di casa. Importanti sono state le manovre tecniche adoperate da Pisacane, che a partita in corso è passato dal 4-4-2 al tridente con Gaetano, subentrato a Borrelli, e Folorunsho a fianco di Esposito; quindi alla difesa a tre con Idrissi al posto del centrale Rodriguez. E al primo tiro in porta ecco il pareggio ospite, con Gaetano bravo a inserirsi nella combinazione tra Folorunsho ed Esposito che serve l'assist. A nulla, purtroppo per i sardi, è servito il gol dell'ex Napoli, a cui ha fatto seguito la seconda rete della giornata di Scamacca. Al termine della partita ha parlato Fabio Pisacane, il quale ha analizzato la prestazione dei suoi.

Pisacane: "Paghiamo a caro prezzo le disattenzioni"

“Dispiace, abbiamo preso un gol per come si è evoluto il secondo tempo che è stato un peccato. Siamo stati morbidi su Scamacca in marcatura e lui è un giocatore che se non lo affronti con le maniere dovute, diventa facile per lui. Nel primo tempo abbiamo sbagliato con la catena di destra in transizione, ma la squadra mi è piaciuta per coraggio. Non è la prima volta che ci diciamo che abbiamo fatto bene sul piano del gioco, ma paghiamo a caro prezzo le disattenzioni. Sarà compito mio registrare il tutto”. Ha parlato così Fabio Pisacane ai microfoni di Sky Sport, amareggiato per la sconfitta raccolta nel finale contro l'Atalanta.

"Siamo venuti qui con coraggio, c'è amarezza"

“C’è amarezza, non possiamo prendere gol con difesa schierata soprattutto con l’Atalanta. Analizzando la gara a caldo, abbiamo sbagliato la marcatura su Lookman nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo avuto più coraggio, la squadra ha tratto benefici cambiandogli marcatura. Non abbiamo rinunciato a giocare, siamo venuti qua con coraggio e proprio per questo c’è amarezza”. Ha poi concluso soffermandosi su Gaetano: “Gianluca ha passato il momento difficile dovuto alla sua condizione fisica. In questo momento ho voluto fare una scelta confermando l’undici che ha vinto con la Roma, ma Gianluca ha fatto uno step dal punto di vista caratteriale. Non si deve abbattere se parte dalla panchina, mi auguro possa dargli dello spazio dal 1′ in futuro”