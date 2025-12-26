Cagliari, a Torino senza Mina: Pisacane perde il suo leader

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha convocato 23 calciatori per la gara di domani, alle 15, in casa del Torino. Out Juan Rodríguez e Yerry Mina per via di una sindrome influenzale. Tra i convocati dall'U20 rossoblù l'attaccante Yael Trepy e il difensore Andrea Cogoni, rispettivamente con la maglia numero 37 e 39.
Cagliari, la lista dei convocati
Questa la lista con i rispettivi numeri di maglia: 1 Caprile, 2 Palestra, 3 Idrissi, 4 Mazzitelli, 6 Luperto, 8 Adopo, 9 Kilicsoy, 10 Gaetano, 14 Deiola, 16 Prati, 18 Di Pardo, 20 Rog, 21 Cavuoti, 23 Pintus, 24 Ciocci, 28 Zappa, 29 Borrelli, 30 Pavoletti, 31 Radunovic, 33 Obert, 37 Trepy, 39 Cogoni, 94 Esposito.