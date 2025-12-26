Cagliari, a Torino senza Mina: Pisacane perde il suo leader

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha convocato 23 calciatori per la gara di domani, alle 15, in casa del Torino. Out Juan Rodríguez e Yerry Mina per via di una sindrome influenzale. Tra i convocati dall'U20 rossoblù l'attaccante Yael Trepy e il difensore Andrea Cogoni, rispettivamente con la maglia numero 37 e 39.