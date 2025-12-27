Pisacane: "Toro forte e allenato da un tecnico forte. L'arbitro? Gli alibi sono una scorciatoia"

TORINO - "Sapete come ragiono, gli alibi sono soltanto una scorciatoia. Se il verdetto del campo fosse stato un altro, la colpa non sarebbe stata delle assenze. È una vittoria importante su un campo pesante contro una squadra forte, chiudere così l'anno è importante e si riprendere da una sfida difficile. L'arbitro? Ho scelto una linea… Lui ha questo modo e un po' mi dispiace, ma non entro nel merito: c'è stata poca collaborazione". Così, in conferenza stampa al termine del match vinto all'Olimpico Grande Torino, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane commenta la discussione avuta con il direttore di gara: "Se mi aspettavo questo Toro? È forte ed è allenata da un mister altrettanto forte. Sapevamo che avevano delle fragilità, volevamo approfittarne: ci siamo riusciti, ma la cosa più bella è la reazione allo svantaggio. Abbiamo preso gol al primo tempo e poteva essere una mazzata, ma siamo ripartiti bene. Nel finale il Toro ha messo dentro giocatori che possono fare cose importanti".