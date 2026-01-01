Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pisacane sorride: due recuperi importanti per la sfida al Milan

I rossoblù ospitano i rossoneri nell'anticipo della 18ª giornata con l'allenatore che ha abbondanza di scelte in difesa
2 min
Pisacane sorride: due recuperi importanti per la sfida al Milan © Getty Images
Cagliari

Cagliari

Tutte le notizie sulla squadra

CAGLIARI - Il Cagliari di Fabio Pisacane aprirà la 18ª giornata di campionato ospitando (ore 20:45) il Milan con buone notizie: recuperati Mina e Rodriguez.
In attesa di capire quale attacco schiererà il rivale Massimiliano Allegri (Pulisic e Nkunku acciaccati) l'allenatore dei sardi ha addirittura problemi di abbondanza in difesa: può riproporre la retroguardia tutta italiana con Zappa, Deiola e Luperto vista a Torino. Oppure può scegliere di ripartire con i due sudamericani che ormai hanno superato l'influenza e sono pronti a tornare in campo. Proprio la gara con i granata ha proposto una soluzione per la sostituzione dell'infortunato Folorunsho con una mediana a tre composta da Adopo, Mazzitelli e Prati.

Le possibili scelte anti-Milan

Aria di conferma per gli esterni Palestra e Idrissi. Mentre davanti potrebbe cambiare qualcosa con il ritorno in campo dal primo minuto di Esposito al posto di Gaetano. I due gol nelle ultime due partite dovrebbero bastare: alla guida dell'attacco anche contro i rossoneri ci sarà il turco Kilicsoy.
Allenamento anche questo pomeriggio per i rossoblù. Tornati intanto alla base dagli impegni di Coppa d'Africa Liteta (Zambia) e Luvumbo (Angola): nella lista dei convocati dovrebbero esserci anche loro. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cagliari

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS