Cagliari ko, Pisacane pensa già alla Juve: "Reset e testa a sabato". Subito con Nicolussi Caviglia?

GENOVA - "C'è rammarico perché nella totalità della gara abbiamo tirato molto, senza riuscire ad essere cinici. Il risultato è pesante, la responsabilità è nostra, ma per quel che si è visto in campo e per i numeri il punteggio mi sembra bugiardo. Questa sconfitta ci farà crescere". Lo ha detto a Dazn il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Genoa al Ferraris. Ad indirizzare il match è il gol dell'1-0 di Colombo preso a difesa schierata: "C'è un errore evidente di reparto, non mi piace fare nomi. Ma quando si prende un gol del genere in uno scontro diretto ti cade un macigno addosso. Ma non posso concentrarmi su quello che è stato, mi porto a casa le cose positive, come la reazione al gol. Non dobbiamo demoralizzarci ma pensare già a sabato e resettare subito", ha aggiunto in riferimento al prossimo impegno con la Juventus, appuntamento al quale potrebbe presentarsi con l'ex bianconero Hans Nicolussi Caviglia: di proprietà del Venezia e attualmente in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina, il centrocampista classe 2000 dovrebbe sbarcare in Sardegna - con la medesima formula - già nelle prossime ore.