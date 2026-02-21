Cagliari-Lazio, pari senza emozioni: Mina espulso e Sarri sfiora la vittoria in extremis

Poche emozioni nel match tra Cagliari e Lazio all'Unipol Domus. Tra le due compagini è regnato sovrano l'equilibrio, con il gol che non ha mai superato la linea della porta per tutti i novanta minuti. Nel primo tempo entrambe le squadre hanno tentato più volte l'approccio con la rete del vantaggio, senza però riuscirci. L'incontro si è infiammato nel secondo tempo, con i padroni di casa che riescono a trovare il gol dell'1-0 con una grande azione di Palestra, ma Rapuano segnala un fuorigioco, mantenendo la parità in Sardegna. Negli istanti finali del match Mina commette un fallo al limite dell'area, raccogliendo la seconda ammonizione personale e dunque l'espulsione: Cagliari in dieci uomini nel finale di partita.