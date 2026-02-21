Cagliari-Lazio, pari senza emozioni: Mina espulso e Sarri sfiora la vittoria in extremis

Poche emozioni nel match tra Cagliari e Lazio all'Unipol Domus. Tra le due compagini è regnato sovrano l'equilibrio, con il gol che non ha mai superato la linea della porta per tutti i novanta minuti. Nel primo tempo entrambe le squadre hanno tentato più volte l'approccio con la rete del vantaggio, senza però riuscirci. L'incontro si è infiammato nel secondo tempo, con i padroni di casa che riescono a trovare il gol dell'1-0 con una grande azione di Palestra, ma Rapuano segnala un fuorigioco, mantenendo la parità in Sardegna. Negli istanti finali del match Mina commette un fallo al limite dell'area, raccogliendo la seconda ammonizione personale e dunque l'espulsione: Cagliari in dieci uomini nel finale di partita.
Cagliari-Lazio, Cataldi ci prova ma senza successo
L'uomo degli ultimi minuti è Cataldi: il calciatore della Lazio calcia la puniizione dal limite egregiamente, mettendo non poco in difficoltà Caprile che smanaccia via. A pochissimi secondi dal fischio finale, tenta una conclusione verso la porta del Cagliari che sfiora di poco il palo, aprendo poi la strada al fischio finale di Rapuano. Nulla da fare dunque per gli uomini di Pisacane e la squadra di Sarri, che dividono la posta in palio con un punto a testa in tasca. I rossoblù si rialzano parzialmente dopo le due sconfitte consecutive, portandosi a quota 29 punti in classifica al 13° posto. Lazio nona a 34, ad un punto dal Sassuolo di Grosso.