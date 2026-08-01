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"Sebastiano Esposito ha lasciato il ritiro senza autorizzazione": il caso e l'ira del Cagliari

Il calciatore ex Inter non partirà con la squadra in Germania per l'amichevole con l'Union Berlin. La nota della società rossoblù
1 min
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"Sebastiano Esposito ha lasciato il ritiro senza autorizzazione": il caso e l'ira del Cagliari © LAPRESSE
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Esplode a Cagliari il caso Sebastiano Esposito: il giocatore ha lasciato il ritiro della squadra a Ponte di Legno senza autorizzazione. Lo comunica in una nota il club rossoblù. Il trequartista ex Inter, spiega la società, al momento non ha fornito motivazioni in merito alla propria decisione. Esposito non partirà con la squadra in Germania per l'amichevole di domani con l'Union Berlin. La società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti. Nei giorni scorsi il Cagliari e il procuratore del giocatore Mario Giuffredi si erano incontrati per valutare una richiesta di adeguamento del contratto. Ma le parti non erano riuscite a trovare un'intesa.

La nota del Cagliari

"Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno. Il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin. La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cagliari

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