Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dramma Cagliari, Trepy intubato e in terapia intensiva: l'attaccante annegato in piscina

Terribile incidente per il ventenne francese, partito titolare nella partita di Coppa Italia vinta contro l'Arezzo: gli aggiornamenti
2 min
Cagliaritrepy
Dramma Cagliari, Trepy intubato e in terapia intensiva: l'attaccante annegato in piscina© ANSA
Cagliari

Cagliari

Tutte le notizie sulla squadra

Vent'anni, francese, Trepy ha esordito la scorsa stagione in seria A con la maglia del Cagliari segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Proprio venerdì è partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia contro l'Arezzo. Ora la notizia shock: l'attaccante è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda.

La nota del Cagliari

"Il club - si legge in una nota - è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili". Il giocatore, secondo una prima ricostruzione dell'incidente avvenuto alle 18, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché, a quanto si è appreso, non saprebbe nuotare. E' stato tirato fuori dall'acqua, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. L'attaccante, intubato, è stato trasportato con l'elisoccorso a Sassari.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cagliari

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS