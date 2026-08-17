Dramma Cagliari, Trepy intubato e in terapia intensiva: l'attaccante annegato in piscina

Vent'anni, francese, Trepy ha esordito la scorsa stagione in seria A con la maglia del Cagliari segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Proprio venerdì è partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia contro l'Arezzo. Ora la notizia shock: l'attaccante è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda.
La nota del Cagliari
"Il club - si legge in una nota - è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili". Il giocatore, secondo una prima ricostruzione dell'incidente avvenuto alle 18, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché, a quanto si è appreso, non saprebbe nuotare. E' stato tirato fuori dall'acqua, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. L'attaccante, intubato, è stato trasportato con l'elisoccorso a Sassari.