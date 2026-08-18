Cagliari, Trepy ancora in terapia intensiva. Giulini: "Hai sempre avuto la forza. Siamo tutti con te"

Momenti di grande ansia e apprensione per il Cagliari e per l'intero ambiente rossoblù. La società ha diffuso una nota ufficiale per informare tifosi e addetti ai lavori sulle condizioni del giovane calciatore Yael Trepy, attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva presso l'Ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari. La notizia ha immediatamente scosso la comunità sportiva isolana e non solo, considerato che sono arrivati messaggi anche da altre società, non ultima l’Arezzo che venerdì scorso ha affrontato il Cagliari in Coppa Italia.

Il presidente Giulini: "Preghiamo di riabbracciarti presto" Il club ha scelto fin da subito la via della massima trasparenza pur mantenendo stretto riserbo, confermando che la dirigenza e lo staff si trovano in contatto costante e diretto sia con i medici della struttura ospedaliera sassarese, che con i familiari del ragazzo. Anche il presidente Giulini ha voluto rimarcare, su X, la sua vicinanza all’attaccante: «Siamo tutti con te, Yael. La vita ti ha già messo davanti a situazioni complicate e tu hai sempre trovato la forza per affrontarle». Il patron ha poi aggiunto: «La tua famiglia rossoblù prega di poterti riabbracciare al più presto». Una nota sobria e toccante, che mette in primo piano la persona prima ancora dell'atleta.

Calciomercato Da Juve e Toro a Inter e Napoli: acquisti, cessioni e le nuove probabili formazioni della Serie A L'attaccante rossoblù ricoverato a Sassari: ha rischiato l'annegamento Secondo le prime e concordanti ricostruzioni dei fatti, l’episodio si è verificato attorno alle ore 18 di domenica all’interno di una villa privata situata nella zona di Porto Cervo. Per cause ancora al vaglio, il ragazzo sarebbe tragicamente finito nella sezione più profonda di una piscina. Trovandosi improvvisamente in difficoltà, pare per non saper nuotare, non sarebbe riuscito a riemergere autonomamente. La prontezza dei soccorsi sul posto è stata vitale: estratto dall’acqua privo di sensi, il giovane è stato immediatamente sottoposto alle prime manovre salvavita prima dell’arrivo dei sanitari. Viste le condizioni critiche, la centrale operativa ha disposto l’immediato trasferimento d’urgenza tramite l’elisoccorso alla volta del nosocomio sassarese. Una volta giunto in ospedale, i medici lo hanno sottoposto a una serie di accertamenti clinici urgenti, tra cui una tac toracica. L’esame strumentale ha confermato la presenza di grandi quantità di liquido all’interno dei polmoni, un quadro clinico severo che impedisce il corretto scambio di ossigeno. Proprio a causa di questa grave insufficienza respiratoria, i sanitari hanno optato per il ricovero in coma farmacologico, necessario per proteggere le sue funzioni vitali e monitorare l’evoluzione clinica. In circostanze così gravi, il calcio passa comprensibilmente in secondo piano, lasciando spazio unicamente alla vicinanza umana ed al sostegno emotivo nei confronti del giovane giocatore. Attualmente, dal nosocomio sassarese non filtrano ulteriori dettagli clinici. La priorità assoluta resta la tutela della salute del ragazzo e la salvaguardia della serenità dei suoi cari. Di conseguenza, la società ha invitato al massimo rispetto della “privacy”, ribadendo che qualsiasi ulteriore sviluppo o aggiornamento sulle condizioni di Yael Trepy verrà diramato esclusivamente attraverso i canali ufficiali del club.