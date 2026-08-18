Trepy, l'ultimo bollettino sul dramma che sta vivendo Cagliari: la speranza nelle parole dei medici

Yael Trepy è ancora in terapia intensiva e in prognosi riservata . Nella giornata di domenica si è consumato il dramma , col ventenne che ha accidentalmente rischiato l'annegamento in una piscina in una villa privata . Ora è in cura all'Ospedale "Santissima Annunziata" di Sassari. Dalla struttura sarda è arrivato un comunicato ufficiale sulle condizioni del classe 2006, diffuso anche dal Cagliari : "Stabile la funzione cardiocircolatoria". In giornata si possibile la progressiva riduzione della sedazione farmacologica.

"Di seguito il bollettino medico diramato alle ore 11.50 di martedì 18 agosto dall’Ospedale 'Santissima Annunziata' di Sassari sulle condizioni del calciatore rossoblù Yael Trepy: 'Il giovane paziente Yael Trepy ricoverato presso la Terapia intensiva emergenza urgenza del SS. Annunziata è ancora sottoposto a sedazione farmacologica , ventilato artificialmente tramite intubazione delle vie aeree, con miglioramento della funzione respiratoria rispetto alla grave insufficienza rilevata al momento del ricovero. Apiretico. Prosegue con la terapia antibiotica e gli accertamenti microbiologici. Stabile la funzione cardiocircolatoria ", così inizia il comunicato diramato dall'ospedale sardo.

E poi continua: "Nella giornata odierna, previa rivalutazione radiologica ed ecografica polmonare, e qualora il miglioramento respiratorio risulti consolidato, è prevista la progressiva riduzione della sedazione, con rivalutazione della risposta clinica del paziente. La prognosi continua ad essere riservata. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno forniti in presenza di variazioni significative delle condizioni cliniche del paziente'. Il Cagliari Calcio rinnova l’invito al rispettare la privacy del calciatore e della sua famiglia, eventuali ulteriori aggiornamenti verranno comunicati ove disponibili".

Le condizioni

Sono gravi le condizioni di Yael Trepy, in seguito a un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo, in Costa Smeralda. La Tac toracica eseguita sull'attaccante ha rivelato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni, situazione che rende difficile lo scambio di ossigeno. Per evitare sofferenze al paziente e consentire la somministrazione di una terapia, i medici tengono il giovane in coma farmacologico, sotto costante monitoraggio.