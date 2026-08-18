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Trepy si risveglia dal coma, estubato: “È vigile e collaborante”. Giulini: "Un passo alla volta Yael"

Continuano a migliorare le condizioni dell'attaccante del Cagliari ricoverato in Terapia intensiva al Santissima Annunziata di Sassari
2 min
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Trepy si risveglia dal coma, estubato: “È vigile e collaborante”. Giulini: "Un passo alla volta Yael" © LAPRESSE
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Migliorano le condizioni dell'attaccante del Cagliari Yael Trepy, ricoverato in Terapia intensiva al Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento domenica scorsa in piscina. "Al risveglio - fa sapere la direzione dell'ospedale - il giovane giocatore rossoblù ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza: è vigile e collaborante e, allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Le condizioni respiratorie ed emodinamiche risultano stabili. Considerata la recente estubazione e il quadro polmonare conseguente alla sindrome da inalazione, Trepy resta ricoverato in Terapia Intensiva, dove prosegue lo stretto monitoraggio clinico e respiratorio".

Trepy resta in Terapia Intensiva

"Sospeso il blocco neuromuscolare e progressivamente ridotta la sedazione, con contestuale avvio della progressiva riduzione del supporto ventilatorio", si legge ancora nel bollettino dell'Aou di Sassari. "Il mantenimento di scambi respiratori ottimali ha consentito di sospendere la ventilazione meccanica e di procedere, nel pomeriggio, all'estubazione del paziente", ha spiegato la dottoressa Stefania Milia, direttrice della Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata dell'Aou di Sassari.

Le parole di Giulini

"Ci sono giorni che sembrano non finire mai. Poi arriva una notizia e cambia tutto. Poco fa è arrivata quella che volevamo. Un passo alla volta Yael, tutti insieme". Così su X il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, commentando la situazione relativa a condizioni di Yael Trepy.

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