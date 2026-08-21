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Trepy migliora, sospiro di sollievo Cagliari: l'aggiornamento sulle condizioni mediche

Continuano ad arrivare buone notizie dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari: tutti i dettagli
2 min
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Trepy migliora, sospiro di sollievo Cagliari: l'aggiornamento sulle condizioni mediche© LAPRESSE
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Prosegue positivamente il percorso clinico di Yael Trepy, il giocatore del Cagliari, trasferito ieri pomeriggio dalla Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari alla Pneumologia clinica e interventistica di viale San Pietro, diretta dal professor Pietro Pirina, dove continuerà le cure e il monitoraggio del quadro respiratorio. Il trasferimento si è reso possibile grazie alla positiva evoluzione delle condizioni cliniche del giovane calciatore, che non necessita più di assistenza intensiva.

La nota dell'ospedale

"Il paziente ha mantenuto condizioni cliniche stabili, senza necessità di ulteriore assistenza intensiva - spiega Stefania Milia, direttrice della Terapia Intensiva Emergenza Urgenza del Santissima Annunziata -. Nella giornata di ieri ha iniziato la mobilizzazione con il fisioterapista e, nel pomeriggio, è stato trasferito dalla Terapia Intensiva Emergenza Urgenza al reparto di Pneumologia per la prosecuzione delle cure". Prima di lasciare il reparto, Trepy ha voluto rivolgere un gesto di ringraziamento all'equipe della Terapia intensiva che lo ha assistito nei giorni più delicati del ricovero: ha donato agli operatori sanitari le maglie del Cagliari personalizzate con il nome "Trepy". "Un gesto semplice ma significativo - sottolinea la nota dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari -, con il quale il giovane calciatore e tutto il Cagliari hanno voluto esprimere personalmente la propria gratitudine a medici, infermieri e a tutti i professionisti che lo hanno seguito dal momento del ricovero sino al trasferimento in Pneumologia. Il percorso assistenziale proseguirà ora nel reparto diretto dal professor Pirina, dove saranno monitorate in particolare le condizioni respiratorie e completato il recupero clinico del paziente".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cagliari

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