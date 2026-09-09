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Cagliari, per Felici rottura del crociato: sarà operato. I tempi di recupero

Il calciatore rossoblù verrà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Si prevede un lungo stop
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Mattia FeliciCagliariSerie A
Cagliari, per Felici rottura del crociato: sarà operato. I tempi di recupero© L.Canu - Ciamillo
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Rottura del legamento crociato anteriore per l'esterno del Cagliari Mattia Felici: è il verdetto degli accertamenti diagnostici ed esami strumentali effettuati in mattinata nella clinica Villa Stuart di Roma. Il calciatore rossoblù verrà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Felici si era infortunato al ginocchio destro lunedì sera, nella gara contro il Lecce, mentre era impegnato in uno scatto sulla destra. Felici, partito dalla panchina, era entrato nella ripresa al posto di Fazzini.

Felici, i tempi di recupero

Ora per l'esterno 25enne si prevede un lungo stop: almeno sei mesi per il ritorno in campo. Felici aveva subito un infortunio dello stesso tipo la scorsa stagione contro il Napoli in Coppa Italia, ma al ginocchio sinistro. Era rientrato per un'apparizione premio nell'ultima gara dello scorso campionato. Poi, dopo aver svolto la preparazione, stava pian piano riprendendo confidenza con il ritmo partita: contro il Verona in Coppa Italia era stato schierato nell'undici titolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cagliari

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