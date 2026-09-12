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Il Cagliari pronto a riabbracciare Trepy: la buona notizia dopo il dramma

Il francese potrà tornare a giocare presto a calcio dopo l'incidente di questa estate in piscina
1 min
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Il Cagliari pronto a riabbracciare Trepy: la buona notizia dopo il dramma© ANSA
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Buone notizie in casa Cagliari, con il giovane Yael Trepy che potrà tornare a giocare presto a calcio dopo l'incidente di questa estate in piscina che lo ha costretto ad un ricovero in rianimazione per problemi respiratori. “Concluso il periodo di degenza presso l’Ospedale di Arco (Trento), Yael Trepy è stato sottoposto ad accertamenti ed esami strumentali presso il Centro Cardiologico Monzino di Milano, che hanno dato esito positivo alla ripresa dell’attività agonistica.

Trepy verso il recupero

E ancora: "Nei prossimi giorni il calciatore potrà iniziare un graduale lavoro di riatletizzazione e proseguire il suo percorso di recupero”, si legge nella nota ufficiale del Cagliari, dove il francese è giunto nel gennaio 2023 unendosi alla formazione Under 18 fino all'esordio in prima squadra avvenuto tre anni dopo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cagliari

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