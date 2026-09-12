Il Cagliari pronto a riabbracciare Trepy: la buona notizia dopo il dramma

Buone notizie in casa Cagliari, con il giovane Yael Trepy che potrà tornare a giocare presto a calcio dopo l'incidente di questa estate in piscina che lo ha costretto ad un ricovero in rianimazione per problemi respiratori. “Concluso il periodo di degenza presso l’Ospedale di Arco (Trento), Yael Trepy è stato sottoposto ad accertamenti ed esami strumentali presso il Centro Cardiologico Monzino di Milano, che hanno dato esito positivo alla ripresa dell’attività agonistica.