Maldini positivo all'etilometro dopo l'incidente con la Porsche: patente ritirata, con chi era e cosa è successo

La ricostruzione dell'incidente

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, Maldini era alla guida di una Porsche Carrera 4 e sarebbe entrato in via Caracciolo da via Tolentino senza dare la precedenza a una Golf che stava andando verso via Mac Mahon. La parte anteriore della macchina del calciatore del Cagliari ha così urtato l'altra vettura che è andata poi a sbattere contro una Mercedes parcheggiata in via Caracciolo. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico, al San Carlo e al Fatebenefratelli e sono stati disposti gli esami tossicologici per alcol e droga.