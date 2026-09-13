Maldini positivo all'etilometro dopo l'incidente con la Porsche: patente ritirata, con chi era e cosa è successo

Incidente stradale per Daniel Maldini. L'attaccante in forza al Cagliari ed ex Atalanta è rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto all'alba di domenica 13 settembre in via Caracciolo a Milano. Un incidente che ha coinvolto altre cinque persone: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni, tutti trasportati in ospedale (sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica) eccetto uno dei feriti che è stato medicato sul posto. Maldini è stato ricevuto in codice giallo dal pronto soccorso del Fatebenefratelli, mentre procedono i rilievi della polizia locale per stabilire la dinamica dell'accaduto.
Maldini positivo all'etilometro: la situazione
Maldini era reduce dalla trasferta di Bergamo, dove la formazione di Fabio Pisacane aveva sconfitto per 2-1 l'Atalanta di Maurizio Sarri grazie alla rete di Paul Mendy e al rigore trasformato dall'ex attaccante della Dea, che ha scelto però di non esultare. Daniel Maldini è risultato positivo all'etilometro, a cui è stata ritirata la patente dopo l'incidente con la sua Porsche Carrera in cui è rimasto coinvolto questa mattina a Milano. Il calciatore del Cagliari ha fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda ai test effettuati sul posto dalla Polizia Locale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti.
La ricostruzione dell'incidente
Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, Maldini era alla guida di una Porsche Carrera 4 e sarebbe entrato in via Caracciolo da via Tolentino senza dare la precedenza a una Golf che stava andando verso via Mac Mahon. La parte anteriore della macchina del calciatore del Cagliari ha così urtato l'altra vettura che è andata poi a sbattere contro una Mercedes parcheggiata in via Caracciolo. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico, al San Carlo e al Fatebenefratelli e sono stati disposti gli esami tossicologici per alcol e droga.
Le parole dell'avvocato
"Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute": è quanto ha comunicato in una nota l'avvocato Danilo Buongiorno, legale del calciatore Daniel Maldini coinvolto questa mattina in un incidente stradale a Milano. "Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione tantomeno grave", ha precisato l'avvocato Buongiorno.
Incidente stradale per Daniel Maldini. L'attaccante in forza al Cagliari ed ex Atalanta è rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto all'alba di domenica 13 settembre in via Caracciolo a Milano. Un incidente che ha coinvolto altre cinque persone: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni, tutti trasportati in ospedale (sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica) eccetto uno dei feriti che è stato medicato sul posto. Maldini è stato ricevuto in codice giallo dal pronto soccorso del Fatebenefratelli, mentre procedono i rilievi della polizia locale per stabilire la dinamica dell'accaduto.
Maldini positivo all'etilometro: la situazione
Maldini era reduce dalla trasferta di Bergamo, dove la formazione di Fabio Pisacane aveva sconfitto per 2-1 l'Atalanta di Maurizio Sarri grazie alla rete di Paul Mendy e al rigore trasformato dall'ex attaccante della Dea, che ha scelto però di non esultare. Daniel Maldini è risultato positivo all'etilometro, a cui è stata ritirata la patente dopo l'incidente con la sua Porsche Carrera in cui è rimasto coinvolto questa mattina a Milano. Il calciatore del Cagliari ha fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda ai test effettuati sul posto dalla Polizia Locale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti.