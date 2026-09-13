Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Maldini positivo all'etilometro dopo l'incidente con la Porsche: patente ritirata, con chi era e cosa è successo

L'attaccante in forza al Cagliari era reduce dalla trasferta di Bergamo, dove aveva deciso la gara trasformando il rigore del 2-1: la ricostruzione dei fatti
Cagliari

Cagliari

Tutte le notizie sulla squadra

Incidente stradale per Daniel Maldini. L'attaccante in forza al Cagliari ed ex Atalanta è rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto all'alba di domenica 13 settembre in via Caracciolo a Milano. Un incidente che ha coinvolto altre cinque persone: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni, tutti trasportati in ospedale (sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica) eccetto uno dei feriti che è stato medicato sul posto. Maldini è stato ricevuto in codice giallo dal pronto soccorso del Fatebenefratelli, mentre procedono i rilievi della polizia locale per stabilire la dinamica dell'accaduto.

Maldini positivo all'etilometro: la situazione

Maldini era reduce dalla trasferta di Bergamo, dove la formazione di Fabio Pisacane aveva sconfitto per 2-1 l'Atalanta di Maurizio Sarri grazie alla rete di Paul Mendy e al rigore trasformato dall'ex attaccante della Dea, che ha scelto però di non esultare. Daniel Maldini è risultato positivo all'etilometro, a cui è stata ritirata la patente dopo l'incidente con la sua Porsche Carrera in cui è rimasto coinvolto questa mattina a Milano. Il calciatore del Cagliari ha fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda ai test effettuati sul posto dalla Polizia Locale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cagliari

La ricostruzione dell'incidente

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, Maldini era alla guida di una Porsche Carrera 4 e sarebbe entrato in via Caracciolo da via Tolentino senza dare la precedenza a una Golf che stava andando verso via Mac Mahon. La parte anteriore della macchina del calciatore del Cagliari ha così urtato l'altra vettura che è andata poi a sbattere contro una Mercedes parcheggiata in via Caracciolo. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico, al San Carlo e al Fatebenefratelli e sono stati disposti gli esami tossicologici per alcol e droga.

Le parole dell'avvocato

"Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute": è quanto ha comunicato in una nota l'avvocato Danilo Buongiorno, legale del calciatore Daniel Maldini coinvolto questa mattina in un incidente stradale a Milano. "Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione tantomeno grave", ha precisato l'avvocato Buongiorno. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cagliari

Incidente stradale per Daniel Maldini. L'attaccante in forza al Cagliari ed ex Atalanta è rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto all'alba di domenica 13 settembre in via Caracciolo a Milano. Un incidente che ha coinvolto altre cinque persone: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni, tutti trasportati in ospedale (sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica) eccetto uno dei feriti che è stato medicato sul posto. Maldini è stato ricevuto in codice giallo dal pronto soccorso del Fatebenefratelli, mentre procedono i rilievi della polizia locale per stabilire la dinamica dell'accaduto.

Maldini positivo all'etilometro: la situazione

Maldini era reduce dalla trasferta di Bergamo, dove la formazione di Fabio Pisacane aveva sconfitto per 2-1 l'Atalanta di Maurizio Sarri grazie alla rete di Paul Mendy e al rigore trasformato dall'ex attaccante della Dea, che ha scelto però di non esultare. Daniel Maldini è risultato positivo all'etilometro, a cui è stata ritirata la patente dopo l'incidente con la sua Porsche Carrera in cui è rimasto coinvolto questa mattina a Milano. Il calciatore del Cagliari ha fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda ai test effettuati sul posto dalla Polizia Locale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cagliari
1
Maldini positivo all'etilometro dopo l'incidente con la Porsche: patente ritirata, con chi era e cosa è successo
2
La ricostruzione dell'incidente

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS