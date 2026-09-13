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Paura per Maldini, finisce in ospedale dopo un incidente: come sta e cosa è successo

L'attaccante in forza al Cagliari era reduce dalla trasferta di Bergamo, dove aveva deciso la gara trasformando il rigore del 2-1
2 min
MaldiniCagliariSerie A
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Incidente stradale per Daniel Maldini. L'attaccante in forza al Cagliari ed ex Atalanta è rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto all'alba di domenica 13 settembre in via Caracciolo a Milano. Un incidente che ha coinvolto altre cinque persone: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni, tutti trasportati in ospedale (sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica) eccetto uno dei feriti che è stato medicato sul posto. Maldini è stato ricevuto in codice giallo dal pronto soccorso del Fatebenefratelli, mentre procedono i rilievi della polizia locale per stabilire la dinamica dell'accaduto.

La serata a Milano dopo la vittoria

Maldini era reduce dalla trasferta di Bergamo, dove la formazione di Fabio Pisacane aveva sconfitto per 2-1 l'Atalanta di Maurizio Sarri grazie alla rete di Paul Mendy e al rigore trasformato dall'ex attaccante della Dea, che ha scelto però di non esultare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cagliari

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