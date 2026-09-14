Maldini nei guai, nel pre-test anche stupefacenti oltre all'alcool: che succede ora dopo l'incidente

Dal gol della vittoria alla denuncia per guida in stato di ebbrezza. È la parabola della serata di Daniel Maldini, che dopo avere deciso la trasferta di Bergamo trasformando il rigore del definitivo del 2-1, si è recato a Milano per festeggiare il risultato. Poi, l'incidente al volante della sua Porsche Carrera alle prime luci dell'alba, il trasporto in codice giallo e 5 altre persone soccorse dalle tre ambulanze e dall'automedica che hanno raggiunto il luogo del sinistro. Il primo alcoltest effettuato dalla Polizia Locale sul giocatore in forza al Cagliari ha misurato il valore di 0,91 mg/l rispetto al limite legale di 0,50 mg/l: il secondo di 0,89 mg/l . Positivo inoltre l'esito della prima misurazione di eventuali sostanze stupefacenti. Da qui il ritiro della patente e l'attesa di conoscere le conseguenze di quanto accaduto domenica 13 settembre in via Caracciolo, oltre che l'esito dell'esame tossicologico. Il primo test, effettuato con tampone orale, non restituisce infatti il risultato definitivo sull'eventuale assunzione di droghe, per il quale occorre svolgere un esame ospedaliero a cui oltre Maldini si sottoposte anche le altre persone coinvolte nell'incidente. Conseguenze che rischiano di macchiare la stagione dell'attaccante.

Cosa è successo Stando a quanto riportato dalle autorità locali, Maldini non avrebbe rispettato la precedenza al momento di immettersi in via Caracciolo, dove alle ore 5.17 del mattino transitava una Volkswagen Golf diretta in via Mac Mahon. Lo scontro è avvenuto all'incrocio con Via Tolentino e ha causato un secondo scontro tra la Golf e una Mercedes parcheggiata. Giunti i soccorsi, i feriti sono stati trasportati in codice giallo presso i pronto soccorso del Policlinico, del San Carlo e del Fatebenefratelli.

Cosa rischia Maldini Le conseguenze di quanto accaduto rischiano di ripercuotersi anche nella sagione calcistica dell'attaccante. Il Cagliari potrebbe infatti comminare una maxi multa al proprio giocatore, che rischia però di ricevere la più brutta delle notizie almeno sul fronte professionale: la mancata convocazione in nazionale. Considerato il rendimento in campo (2 gol in 6 presenze con la formazione di Fabio Pisacane, dove è giunto in prestito nell'agosto scorso) sarebbe infatti ragionevole prevedere una chiamata da parte di Roberto Mancini. Ma la causa e le dinamiche dell'incidente potrebbero ora sabotare il sogno di tornare a indossare la maglia dell'Italia, dove Maldini ha esordito il 14 ottobre 2024 agli ordini di Luciano Spalletti. Da allora, l'ex Atalanta ha accumulato 6 presenze con gli azzurri, di cui l'ultima nella gara contro Israele valida per la qualificazione al Mondiale e vinta 5-4 dall'Italia.