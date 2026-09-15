"Maldini? Stupefacenti sono i giornali. La responsabilità di polizia o ospedale e la verità di Daniel"

Giulini: "Verrà fuori la verità"

Giulini ha poi proseguito: "Questi pre test, oltre a non avere un valore giuridico né probatorio, non danno delle molecole così precise. Mi chiedo da dove possa essere uscita sui giornali la notizia della presenza di ketamina. Dopodiché, io ho visto il verbale della Polizia Municipale: parla unicamente di uno screening fatto con questi famosi pre test dove sembrerebbero esserci tracce di THC. Allora, qualora avesse fumato una canna e non credo, credo che ci sia una distinzione enorme con l'assunzione di sostanze stupefacenti. Ritengo che sia gravissimo, anche perché è un ragazzo che è stato peraltro preconvocato dalla Nazionale italiana: chi ha fatto uscire la notizia si dovrà assumere le sue responsabilità". Il presidente ha sottolineato che la diffusione della notizia sia stata amplificata dal fatto che Daniel sia figlio di Paolo Maldini, "altrimenti non si sarebbe diffusa così ampiamente". Per concludere, Giulini è convinto che "verrà fuori la verità fra qualche giorno, quando ci sarà l'ufficialità di questa analisi del sangue che ha fatto in pronto soccorso. E in quel momento che sia lui o chi ha scritto queste cose si dovrà assumere le responsabilità di conseguenza".