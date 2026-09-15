"Maldini? Stupefacenti sono i giornali. La responsabilità di polizia o ospedale e la verità di Daniel"

"Caso Maldini? Le notizie legate alla presenza di stupefacenti sicuramente è qualcosa che ci lascia basiti, sorpresi, non capiamo come possano uscire notizie di questo tipo. Mi sembra che ad oggi le tracce di stupefacenti siano più sui giornali che da altre parti, e questo secondo noi è molto grave". Lo ha dichiarato il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, intervenuto prima dell'Assemblea della Lega Calcio Serie A, in merito alla vicenda legata a Daniel Maldini, coinvolto in un incidente stradale.
Giulini: "Crediamo alla buona fede"
"Abbiamo fatto degli esami ieri mattina, risultavano tutti negativi. Crediamo ovviamente alla buona fede del ragazzo che giura di non aver assunto alcun tipo di sostanza se non, come vi dicevo, aver bevuto magari due cocktail o tre birre - ha aggiunto il numero uno del club sardo -. Si vede dal valore che non è alto, anche se non è un valore con cui è raccomandato guidare, quindi non capiamo come possano essere uscite queste notizie: è evidente che c'è qualcuno all'interno della Polizia Locale o dell'ospedale che ha ritenuto di far uscire qualcosa che vedremo se verrà accertato o meno".
Giulini: "Verrà fuori la verità"
Giulini ha poi proseguito: "Questi pre test, oltre a non avere un valore giuridico né probatorio, non danno delle molecole così precise. Mi chiedo da dove possa essere uscita sui giornali la notizia della presenza di ketamina. Dopodiché, io ho visto il verbale della Polizia Municipale: parla unicamente di uno screening fatto con questi famosi pre test dove sembrerebbero esserci tracce di THC. Allora, qualora avesse fumato una canna e non credo, credo che ci sia una distinzione enorme con l'assunzione di sostanze stupefacenti. Ritengo che sia gravissimo, anche perché è un ragazzo che è stato peraltro preconvocato dalla Nazionale italiana: chi ha fatto uscire la notizia si dovrà assumere le sue responsabilità". Il presidente ha sottolineato che la diffusione della notizia sia stata amplificata dal fatto che Daniel sia figlio di Paolo Maldini, "altrimenti non si sarebbe diffusa così ampiamente". Per concludere, Giulini è convinto che "verrà fuori la verità fra qualche giorno, quando ci sarà l'ufficialità di questa analisi del sangue che ha fatto in pronto soccorso. E in quel momento che sia lui o chi ha scritto queste cose si dovrà assumere le responsabilità di conseguenza".
La ricostruzione
Daniel Maldini è stato coinvolto in un incidente stradale la mattina del 13 settembre, poche ore dopo la trasferta contro l'Atalanta decisa da un suo gol su rigore. Secondo le ricostruzioni della Polizia Locale, il giocatore era alla guida di una Porsche Carrera e all'ingresso in via Caracciolo non avrebbe dato la precedenza ad una Golf, urtandola e causando un ulteriore urto tra la Golf e una Mercedes che era parcheggiata. Maldini è risultato positivo all'etilometro, il che ha comportato il ritiro della patente, ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale assieme alle due ragazze e ai tre ragazzi rimasti coinvolti, tutti tra i 19 e i 22 anni.
In seguito il suo avvocato Danilo Buongiorno ha comunicato le immediate dimissioni di Maldini dall'ospedale, il quale è tornato a casa in buone condizioni e senza aver riportato lesioni. Ieri si era diffusa la notizia secondo cui l'attaccante sarebbe risultato positivo anche alla prima misurazione di eventuali sostanze stupefacenti. Tuttavia ulteriori esami tossicologici effettuati dal giocatore a Cagliari sempre nella giornata di ieri hanno dato esito negativo, stando a quanto comunicato dal club sardo. Da qui le parole del presidente Giulini.
L'elogio a Romano
"Rispetto a Palestra, Romano è un nostro calciatore e siamo molto contenti di lui". Così Giulini sull'inizio di campionato del giovane centrocampista Alessandro Romano. "Siamo contenti che Romano abbia scelto la nazionale italiana e sono sicuro che ne sarà un protagonista da subito", ha aggiunto.
Sui meriti del ct azzurro Roberto Mancini, ancora Giulini ha dichiarato: "Ha sempre creduto nei giovani, noi lo sappiamo bene perché Nicolò Barella ha iniziato con la nazionale italiana con questo allenatore e con la maglia del Cagliari e sono veramente felice che Romano avrà la stessa opportunità". Infine parlando del buon inizio di stagione del Cagliari: "Abbiamo due punti in più dello scorso anno e l'obiettivo è quello di provare a salvarci un po' prima e riuscire a far meglio delle precedenti stagioni. La strada però è ancora lunghissima".
"Caso Maldini? Le notizie legate alla presenza di stupefacenti sicuramente è qualcosa che ci lascia basiti, sorpresi, non capiamo come possano uscire notizie di questo tipo. Mi sembra che ad oggi le tracce di stupefacenti siano più sui giornali che da altre parti, e questo secondo noi è molto grave". Lo ha dichiarato il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, intervenuto prima dell'Assemblea della Lega Calcio Serie A, in merito alla vicenda legata a Daniel Maldini, coinvolto in un incidente stradale.
Giulini: "Crediamo alla buona fede"
"Abbiamo fatto degli esami ieri mattina, risultavano tutti negativi. Crediamo ovviamente alla buona fede del ragazzo che giura di non aver assunto alcun tipo di sostanza se non, come vi dicevo, aver bevuto magari due cocktail o tre birre - ha aggiunto il numero uno del club sardo -. Si vede dal valore che non è alto, anche se non è un valore con cui è raccomandato guidare, quindi non capiamo come possano essere uscite queste notizie: è evidente che c'è qualcuno all'interno della Polizia Locale o dell'ospedale che ha ritenuto di far uscire qualcosa che vedremo se verrà accertato o meno".