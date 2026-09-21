Juve, alla ripresa c'è l'EuroCagliari: Giulini carica, "Pisacane astuto, mi aspettavo un picco"

"Non scomoderei gli eroi dello scudetto del Cagliari . Abbiamo fatto una buona partenza di campionato. C'è grande compattezza come in quella mitica squadra. Siamo estremamente contenti". Così, ospite a 'Radio anch'io sport' su Rai Radio1, Tommaso Giulini , presidente del Cagliari, squadra rivelazione di questo avvio della Serie A e prossima avversaria della Juventus alla ripresa del campionato . "Ho la fortuna di conoscere Pisacane da molti anni. L'ho conosciuto da calciatore. E' una persona perbene, anzitutto, questa la cosa più importante. Ha sempre voglia di migliorare, è astuto e molto arguto. Francamente mi aspettavo un picco, adesso dobbiamo essere bravi a gestire questa nuova situazione. Il gruppo è compatto e umile. Spero che riusciremo a stare a lungo a far sognare i nostri tifosi e in una posizione di classifica migliore di quella dello scorso anno", ha aggiunto.

Giulini su Daniel Maldini, Romano e Caprile

"Daniel Maldini? Lo seguivamo da molti anni, avevamo cercato di prenderlo in prestito all'Olbia. Ha un grande talento, che non era riuscito ad esprimersi al meglio fino a oggi. Siamo convinti che possa molto bene. Ci siamo trovati questa estate con un giocatore che riteneva di guadagnare poco (Sebastiano Esposito, ndr.) e lo abbiamo sostituito al meglio, credo", ha spiegato Giulini. "L'incidente di Maldini è un capitolo chiuso. La posizione resta quella del genitore. In certi casi, quando si esce a bere una cosa, è preferibile non uscire con la macchina. Romano? E' un altro grande talento. Sia su lui che su Maldini abbiamo un diritto di riscatto. Romano è un 'tuttocampista'. Riuscirà ad arrivare dove vuole: sono contento che il ct Mancini lo abbia convocato in Nazionale", ha proseguito il presidente del club sardo. Infine un pensiero sul portiere Caprile. "Mi aspettavo qualche cosa di molto importante già questa estate ma non sono arrivate grandi proposte. Lui voleva rimanere e sentiva che si poteva far bene in questa stagione. Per adesso devo dire che ha avuto ragione lui. Dopo Donnarumma, insieme a Carnesecchi, lui è uno dei portieri più forti. Deve continuare a lavorare, non è detto che la convocazione in azzurro per lui non arrivi presto", ha concluso Giulini.