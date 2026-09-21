Daniel Maldini, si chiude il caso: "al di sotto del limite", negativo alle sostanze stupefacenti

È risultato "al di sotto del limite di cut off" alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale che lo scorso weekend, a Milano, ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite cinque persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della Polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perchè positivo all'etilometro, e che ora verranno trasmessi alla Procura, emerge dunque che gli esiti "non sono compatibili" con la guida in stato di alterazione psicofisica. L'incidente si è verificato all'alba di domenica scorsa alla periferia Nord di Milano.

"Daniel non ha mai fatto uso di stupefacenti" Alla guida della sua auto, Maldini ha mancato una precedenza ed è andato a sbattere contro un'altra macchina, risultando positivo all'etilometro con il conseguente ritiro della patente. Cinque le persone ferite, tutte in modo lieve. Il giocatore, convocato da Mancini per le prossime partite dell'Italia, era già risultato negativo agli stupefacenti nelle analisi effettuate il giorno dopo l'incidente in un laboratorio di Cagliari.

Italia Italia, i 34 convocati di Mancini: Vicario sì e Gatti no. Tante clamorose novità "Daniel non ha mai fatto uso di stupefacenti", aveva sottolineato il suo legale, l'avvocato Danilo Buongiorno, riservandosi "di tutelare l'immagine e la reputazione del calciatore" con "azioni civili e azioni penali". Anche la sua attuale società, il Cagliari, lo aveva difeso dalle "notizie prive di fondamento" circolate. "Non capisco come possano uscire certe notizie. Gli stupefacenti li assumono certi giornali", aveva detto il presidente, Tommaso Giulini.