Cagliari, tre infortunati verso la Juve: chi rischia di perdere Pisacane
La pausa nazionali è ormai terminata e le 20 squadre di Serie A si preparano a tornare in campo. La Juve sfiderà il Cagliari all'Unipol Domus Arena, match in programma domenica 11 ottobre alle 20:45. Per i bianconeri sarà una partita da vincere a ogni costo, ma Spalletti dovrà prestare la massima attenzione perché le sfide dopo la sosta riservano spesso molte sorprese. Alcuni giocatori, infatti, potrebbero essere tornati stanchi o non al meglio della condizione e bisognerà quindi tenere alta la concentrazione. Lo stesso, però, varrà anche per la squadra di Pisacane, che dovrà fare a meno di Kevin Carlos. E non solo.
Cagliari, infortunio per Kevin Carlos: l'esito degli esami
Prima dell'amichevole contro il Rayo Vallecano, l'attaccante spagnolo era stato costretto a fermarsi a seguito di un problema al quadricipite. Nei giorni successivi il giocatore si è sottoposto a degli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione. Ecco il comunicato del club: "Personalizzato per Kevin Carlos, a causa di una lesione di basso grado al quadricipite della coscia sinistra". Di certo, quindi, l'attaccante contro la Juventus non ci sarà, ma non è l'unico giocatore a essere in dubbio. In giornata, infatti, dovrebbero tornare a Cagliari Adam Obert e Alen Sherri, che nel corso degli allenamenti con le rispettive nazionali hanno accusato alcuni problemi fisici.
Verso la Juve, ansia anche per Obert e Sherri
Obert era stato escluso dai convocati per la sfida dei convocati per la sfida della Slovacchia contro le Far Oer. Il ct Vladimir Weiss aveva spiegato la scelta dicendo: "Obert ha accusato un dolore al ginocchio. Aveva già giocato stringendo i denti nelle prime due partite e non volevo che corresse il rischio di un possibile infortunio sull’erba sintetica del campo di Torshavn". Per quanto riguarda il portiere albanese, invece, la Nazionale ha comunicato: "Il Dipartimento Comunicazione della FSHF fa sapere che il portiere Alen Sherri è stato sottoposto a controlli medici dopo aver accusato un problema muscolare durante la trasferta in Finlandia. Al termine degli accertamenti, lo staff medico ha stabilito che Sherri non potrà essere disponibile per la partita di domani (contro San Marino ndr), non essendo nelle condizioni fisiche ottimali per giocare". Entrambi sono quindi in dubbio per la sfida contro la Juventus e le loro condizioni andranno rivalutate. Liteta e Fadera, invece, sono già tornati regolarmente ad allenarsi, mentre Juan Rodriguez tornerà a farlo oggi.
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