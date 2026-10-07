Cagliari, tre infortunati verso la Juve: chi rischia di perdere Pisacane

La pausa nazionali è ormai terminata e le 20 squadre di Serie A si preparano a tornare in campo. La Juve sfiderà il Cagliari all'Unipol Domus Arena, match in programma domenica 11 ottobre alle 20:45. Per i bianconeri sarà una partita da vincere a ogni costo, ma Spalletti dovrà prestare la massima attenzione perché le sfide dopo la sosta riservano spesso molte sorprese. Alcuni giocatori, infatti, potrebbero essere tornati stanchi o non al meglio della condizione e bisognerà quindi tenere alta la concentrazione. Lo stesso, però, varrà anche per la squadra di Pisacane, che dovrà fare a meno di Kevin Carlos. E non solo.

Cagliari, infortunio per Kevin Carlos: l'esito degli esami Prima dell'amichevole contro il Rayo Vallecano, l'attaccante spagnolo era stato costretto a fermarsi a seguito di un problema al quadricipite. Nei giorni successivi il giocatore si è sottoposto a degli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione. Ecco il comunicato del club: "Personalizzato per Kevin Carlos, a causa di una lesione di basso grado al quadricipite della coscia sinistra". Di certo, quindi, l'attaccante contro la Juventus non ci sarà, ma non è l'unico giocatore a essere in dubbio. In giornata, infatti, dovrebbero tornare a Cagliari Adam Obert e Alen Sherri, che nel corso degli allenamenti con le rispettive nazionali hanno accusato alcuni problemi fisici.