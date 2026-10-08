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Da Romano a Maldini: i nazionali pronti per Cagliari-Juve! Certezze e dubbi di Pisacane, cosa filtra

Le ultime in vista della sfida tra i rossoblù e i bianconeri all'Unipol Domus, che va verso il sold out
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Pubblicato il 08.10.2026, 17:43

5 min

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La lunga sosta è finita e il conto alla rovescia per il ritorno della Serie A è già cominciato. La Juventus dovrà volare a Cagliari (qui le ultime), contro una squadra consapevole di arrivare all'appuntamento nel momento giusto. Alla Unipol Domus si profila una notte da tutto esaurito e, soprattutto, una gara che può dire molto sulle ambizioni rossoblù. Dopo un avvio di campionato convincente, la squadra di Fabio Pisacane (al momento al quarto posto) vuole continuare a stupire contro una Vecchia Signora che, in classifica, insegue a due lunghezze. La seduta odierna ha fornito indicazioni interessanti anche sul fronte dei rientri dalle Nazionali. Maldini e Romano hanno lavorato regolarmente insieme ai compagni. In gruppo anche Juan Rodríguez, rientrato in Sardegna dopo gli impegni con l'Uruguay.

Romano e Maldini, come stanno i nazionali

La buona notizia per Pisacane arriva soprattutto dagli azzurri. Romano e Maldini hanno smaltito gli impegni con l'Italia e sono tornati ad allenarsi senza particolari limitazioni. Una situazione importante per il tecnico, che può così contare su due elementi coinvolti nel progetto e potenzialmente decisivi nelle rotazioni offensive e in mezzo al campo. Rodríguez, rientrato dopo la tournée asiatica con la Nazionale uruguaiana, si è invece subito riaggregato al gruppo, senza un lavoro differenziato. Una risposta positiva anche in vista delle scelte per la retroguardia.

 

 

Diverso il discorso per Adam Obert, al quale è stato riservato un lavoro di scarico dopo le fatiche accumulate con la Slovacchia. Il difensore ha giocato oltre 80 minuti anche nell'ultima gara internazionale, ma al momento non filtra particolare preoccupazione: l'esterno dovrebbe essere regolarmente a disposizione e viaggia verso una maglia dal primo minuto.

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