“Romano alla Juve? Non a gennaio…”. Poi Adzic, l’incrocio Vicario e la certezza su Spalletti

TORINO - È la squadra del momento. Perché nessuno a Cagliari, dopo cinque giornate, si aspettava di avere 12 punti. E perché nessuno, a Cagliari, era convinto di vedere i rossoblù così in palla dopo un’estate di grandi cambiamenti. A partire dalla direzione sportiva: è andato via Guido Angelozzi ed è arrivato Pietro Accardi, molto impegnato sin dal momento in cui ha messo piede in Sardegna per sistemare una rosa oggi impreziosita da tanti giocatori di talento. Il più interessante è Alessandro Romano, tra le rivelazioni della Serie A. Ma anche Daniel Maldini, dopo un lungo e non sempre fortunatissimo girovagare, sta trovando la dimensione ideale per esprimersi. Il Cagliari accoglie la Juve con due punti in più in classifica e col doppio degli azzurri in rosa: 2-1 per i sardi (Romano e Maldini, contro il solo bianconero Vicario). Accardi spazia a ruota libera, tra mercato passato e futuro. Con qualche riferimento interessante anche sui talenti in mostra.

La famiglia Cagliari e Pisacane Direttore Accardi, che Cagliari ha trovato al suo arrivo? «Ho conosciuto una bella realtà, è bello lavorare in un posto dove stai bene con le persone. Mi hanno fatto sentire subito a casa». Rispetto al ciclo di Empoli, che differenze ha già notato qui? «Sono aumentate le responsabilità: qui rappresenti un intero popolo, bisogna esserne all’altezza. Come ad Empoli avverto anche qui un forte senso di famiglia». Lei è stato fermo un anno, dopo la parentesi complicata alla Sampdoria. Cosa fa un direttore sportivo senza squadra? «Ne ho approfittato per aggiornarmi, per studiare e per riflettere sugli errori commessi. Sono andato a vedere partite, mi sono confrontato con i colleghi e ho approfondito la conoscenza di alcuni allenatori perché oggi ancora di più rispetto a prima sono centrali per un progetto societario, perché i giocatori hanno un bisogno maggiore di allenatori capaci di comunicare in campo».