“Non sono una squadra perfetta”: Pisacane punge la Juve e anticipa le mosse di Spalletti

Tre settimane di sosta per ricaricare le energie e per continuare a lavorare con entusiasmo: in casa Cagliari questo avvio di stagione è da incorniciare con quattro vittorie e una sconfitta, quella interna contro l'Inter, con dodici punti. In vista c'è ora la sfida con la Juventus, distante due punti, che arriva in Sardegna con la voglia di dare continuità e trovare un successo importante anche per la classifica. Pisacane analizza la gara nella consueta conferenza della vigilia.

Pisacane, conferenza Cagliari-Juve Pisacane ha iniziato parlando della sosta: "La sosta è arrivata nel momento giusto, abbiamo recuperato energie e calciatori che avevano speso tanto. Dopo la gara vedremo se le mia parole andranno di pari passo con la squadra, mi aspetto da loro disponibilità e sacrifici che abbiamo avuto finora. Sosta lunga, mi aspetto di ritrovare connessione e voglia. È stata una sosta lunga e la gente ha analizzato i numeri ma anche messo in giro dei video che mi hanno strappato un sorriso. Sono le cose belle di questo sport, l’ho detto anche ai ragazzi, gli ho detto che c’è tanta passione qui. Dopo 5 giornate non abbiamo fatto nulla, non dico che dobbiamo arrivare in Europa, ma la gente non vede l’ora di vivere emozioni diverse. Dobbiamo regalargli queste soddisfazioni".