Pisacane, contro la Roma un rientro e l'assenza che pesa: "Cagliari, non ne abbiamo un altro così"

Cagliari senza il suo playmaker Winks per la trasferta a Roma: “Con Winks perdiamo tanto, è un giocatore importante e non ci sono altri elementi con le sue caratteristiche. Cercherò di dare opportunità ad altri elementi con qualità. Ha un problema di lombalgia, ancora da valutare. Chi gioca al suo posto? Non voglio dare vantaggi alla Roma”. Queste le prime parole di Pisacane in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i giallorossi di domani. In compenso l'allenatore Fabio Pisacane, per rinforzare un attacco che non segna più da 180 minuti, avrà a disposizione il francese Trepy. Non si sa se giocherà, ma dopo l'incidente in piscina della scorsa estate è un altro traguardo. Per il Cagliari, reduce da due ko consecutivi con sei reti al passivo e nessuna all'attivo, una partita molto complicata: Pisacane costretto in pochi giorni a trovare una soluzione per il suo Cagliari che, dopo un avvio da sogno, sembra un po' in caduta libera. "Abbiamo pressato e tenuto possesso palla più con Monza e Bologna che nelle altre partite - ha detto il tecnico rossoblù - ma se poi non valorizzi ciò che fai diventa tutto inutile".

Pisacane: "Gasperini fa cose straordinarie" Di fronte c'è la Roma terza in classifica, dietro alle due capolista Lazio e Inter. Pisacane ha ricordato l'identità che Gasperini riesce a trasmettere alle sue squadre. Ma ha anche ricordato che nessuno è perfetto: "Dobbiamo essere bravi contro una squadra forte, anche fisicamente, a sfruttare i pochi punti deboli che ha. Gasperini è un tecnico che dà identità alle sue squadre, non vanno mai al tappeto, ma ogni squadra può avere difetti. Non esistono squadre perfette ma hanno un allenatore straordinario che fa cosa straordinarie” ha concluso Pisacane in merito al tecnico della Roma. Tredici punti in sei partite, zero nelle ultime due: "Forse le vittorie hanno nascosto un po' di polvere sotto il tappeto, questa è una squadra che può e deve crescere". Per quanto riguarda il carattere, Pisacane sembra aver intenzione di far giocare insieme i giocatori con più carisma ed esperienza: Mina dovrebbe ritornare al centro della difesa: "Sta bene come la settima scorsa, ha determinate caratteristiche e ci servono giocatori come lui. Gli esperti devono dare un esempio positivo al gruppo per guadagnarsi riconoscimento, domani potrebbe giocare dal primo minuto”.