"La sosta ci ha permesso di recuperare Idrissi , Aurelio , Fadera , Nzola . Rimane a casa Mina con Felici , Liteta e Winks , dobbiamo avere pazienza con lui, speriamo risolva il prima possibile. Credo che la sosta sia stata utile anche per recuperare una buona parte dei calciatori che non erano disponibili in quell'occasione". Così Fabio Pisacane presenta la trasferta di Como valida per la 12ª giornata di campionato e in programma alle ore 15 di sabato 21 novembre. Un appuntamento a cui il Cagliari si presenta dopo avere sconfitto in casa il Frosinone interrompendo la striscia di 4 sconfitte consecutive. I sardi scendono inoltre in campo al Sinigaglia con 16 punti. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Cesc Fabregas , chiamata a tornare al successo dopo il ko di San Siro per mantenersi in quota Europa. La giornata successiva, il Cagliari riceverà il Milan lunedì 30 luglio. Queste le parole del tecnico dei sardi: "Come si affronta il Como? Non dobbiamo rincorrere continuamente il loro possesso, né farci trascinare dalle loro rotazioni. Dovremo essere bravi a impostare una pressione orientata, decidendo noi dove il Como dovrà giocare e in quale porzione di campo. Hanno giocatori molto mobili. Spesso schierano un doppio play e due trequartisti, con uno di questi, oltre a Nico Paz , che può partire largo per poi accentrarsi, lasciando al terzino il compito di garantire ampiezza. Dovremo essere bravi a schermare Perrone , Da Cunha , in base a chi scenderà in campo. Li abbiamo studiati per non commettere errori".

Pisacane: "Con Romano centrocampo di qualità"

"Il mio rapporto con Fabregas? Sapete già quanto lo stimo. Sia io che lui siamo cresciuti tanto come allenatori. Lui è un allenatore che non fa riferimento alla sua carriera da giocatore. Cerca di educare i suoi calciatori a giocare a calcio, è un qualcosa che sposo in pieno anche se abbiamo percorsi diversi. Nell’ultimo periodo ci siamo sentiti una volta, domani mi farà piacere abbracciarlo. Il centrocampo? Quando puoi contare su due giocatori come Romano (profilo molto graito in casa Juve, ndr) e Adopo, hai sicuramente sia quantità sia qualità. Poi dipenderà da chi sarà il terzo elemento: giocheremo con un centrocampo a tre e, se dovesse esserci Fazzini, avremmo entrambe le caratteristiche. Abbiamo un centrocampo che può garantire qualità. È un peccato aver perso Liteta. Poteva essere un'ulteriore freccia al nostro arco, ma questo non significa che ci manchino le risorse. Abbiamo calciatori in grado di fare bene, sia sul piano qualitativo sia su quello della quantità, e potremo attingere ad altre soluzioni qualora ce ne fosse bisogno. Mendy? È un ragazzo che ha bruciato le tappe molto velocemente, ma credo che sappia lui per primo che il calcio è una fabbrica ti illude. Bisogna lavorare sempre di più. Oggi sei fenomeno, domani rischi di farti male. Ha sorriso un po' di più in questi giorni".