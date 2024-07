Attenti al Como: Pau Lopez, Belotti, Dossena e aspettando Varane c'è Adidas

Attenti al Como dei ricchissimi fratelli indonesiani Hartono che stanno rafforzando l'organico di Cesc Fabregas, 37 anni, per affrontare nel modo migliore il primo campionato in A dei lariani dopo 21 anni di assenza. Belotti e Dossena, Pau Lopez e Varane, Rodri Sanchez: la campagna estiva della neopromossa prosegue a un ritmo incalzante, mentre Osian Roberts, 58 anni, il tecnico che affianca Fabregas, ha dimostrato quanto tenga al Como, dicendo no alla panchina del Galles: "Vorrei ringraziare la Football Association of Wales per avere espresso un interesse ed avermi approcciato per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale gallese. Da incredibilmente appassionato e fiero gallese, amerei diventare allenatore del Galles un giorno. Attualmente, però, sto facendo un incredibile viaggio con il Como, avendoli aiutati a conquistare una storica promozione in Serie A. Sono impegnato con questo fantastico club e l'eccitante progetto almeno fino al 2026 e sarò grato per sempre per il supporto e la fiducia nei miei confronti".