Il Como a Fabregas, ufficiale: "È solo l'inizio di un lungo percorso"

Il Como ha annunciato che Cesc Fabregas è il nuovo capo allenatore: ha firmato un contratto quadriennale. La nomina arriva dopo i risultati raggiunto nella scorsa stagione in Serie B come allenatore ad interim e assistente, culminata con la promozione in Serie A. Come previsto, Osian Roberts si concentrerà sul suo ruolo di Responsabile dello Sviluppo del Como: "Con il compito di creare una cultura identitaria all’interno dell’organizzazione, compresi i piani di formazione degli allenatori e di sviluppo dei giocatori".