Il Como acquista anche dal Bayern: in arrivo l’italiano…ex Juve

Il Como non si ferma ed è pronto ad acquistare anche dal Bayern Monaco . Dopo i colpi d'esperienza come Reina, Varane e Alberto Moreno, presi anche per aiutare Fabregas a dettare il proprio pensiero, ora il club ha messo gli occhi anche su talenti del domani. Di chi parliamo? Del classe 2006 Manuel Pisano , che ha un passato anche alla Juventus . Ora i tedeschi starebbero valutando un'operazione in stile Zirkzee con il Bologna.

Como-Bayern, operazione Pisano alla Zirkzee

Il Bayern Monaco, dopo lo "scippo" di Yildiz da parte della Juventus non vuole cadere nello stesso errore. I tedeschi credono ancora nelle potenzialità di Pisano, dopo averlo preso gratuitamente proprio dai bianconeri. Con i bavaresi ha fatto lo step in U19 e ora potrebbero concedergli un'opportunità per mettersi in mostra. Ma in che modo? Il club tedesco starebbe pensando a una cessione in stile Zirkzee, con l'inserimento di una elevata percentuale di rivendita ed eventualmente anche la possibilità di pareggiare le offerte future per lui. Fabregas si è spinto per averlo in prima squadra e ora si stanno discutendo i dettagli per cercare di battere la concorrenza di altre squadre di Serie A che avevano messo gli occhi sulla giovane punta.

Il passato alla Juve

Pisano si è formato ed è cresciuto in squadre di Torino fin quando si è mossa la Juventus per dargli una prima grande possibilità. E pensare che poteva andare anche al Milan, dopo un provino in cui si era messo decisamente in mostra. I bianconeri hanno puntato su di lui a soli 13 anni, per poi passare al Bayern Monaco nel 2022. Con i bavaresi ha seguito i vari step di crescita e ha fatto l'esordio anche con la seconda squadra nel match vinto 4-1 contro il Schweinfurt 05 il 16 settembre 2023. Ora può fare ritorno in Italia e crescere sotto l'ala di un campione.