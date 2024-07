Como, colpi mercato senza fine: dopo Varane c'è Diks. E Depay...

Si sa: l’appetito vien mangiando, e i fratelli Hartono ormai ci hanno preso gusto. I colpi Belotti, Reina e Audero, infatti, erano solamente l’antipasto. La portata principale è stata l’arrivo di Raphael Varane , che domenica ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno con il club lombardo. E non finisce qui. Si preannunciano altri colpi di livello per la squadra allenata da Cesc Fabregas, che può già vantare un primato: il tecnico spagnolo, infatti, è l’unico ad avere ben 4 anni di contratto con la società che allena. Il segnale di come il progetto sia solido e votato a consolidarsi per durare a lungo. Il primo anno sarà quello dell’assestamento nella massima serie, provando - in caso di salvezza raggiunta con un discreto anticipo - a guadare in alto verso l’Europa, che dovrà invece diventare un obiettivo reale e concreto da centrare a partire dal 2025.

I nuovi acquisti e la trattativa per Diks

Intanto però sono già arrivati calciatori importanti sul Lago. A partire dal reparto portieri, dove spicca la coppia composta da Emil Audero (preso dalla Sampdoria per 6 milioni) e Pepe Reina (ha firmato un annuale). Un tandem che potrebbe far invidia a parecchie formazioni più blasonate. In difesa invece, oltre a un nome da copertina come Varane (vincitore di 4 Champions League col Real Madrid), sono sbarcati un talento emergente come Alberto Dossena, tra le rivelazioni dell’ultima stagione col Cagliari, più un terzino sinistro del calibro di Alberto Moreno (ex Villarreal e Liverpool).Ora nel mirino per la fascia destra c’è Kevin Diks: l’ex Fiorentina ha già dato la propria disponibilità al ritorno in Italia. Lavori in corso per trovare una quadra col Copenaghen. Il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe favorire l’intesa.

Chi parte e chi potrebbe arrivare...ancora

In uscita Odenthal, che ha declinato la proposta di rinnovo fino al 2027 e ora può andar via: il centrale piace al Sassuolo, anche se l’olandese preferirebbe trovare una sistemazione nella massima serie. Nel frattempo, dopo aver valutato e scartato l’opzione Arthur (Juventus), a centrocampo continuano i contatti per Yannik Engelhardt: trattativa ben avviata col Fortuna Dusseldorf per 8 milioni (pronto un quadriennale). Davanti i biancoblù hanno definito un affare in prospettiva: preso il giovane attaccante, classe 2006, Manuel Pisano dal Bayern Monaco (i tedeschi manterranno il 40% sulla futura vendita); mentre per l’immediato è caccia a una seconda punta da affiancare a Belotti e capitan Cutrone, quest’ultimo fresco di rinnovo fino al 2028. L’ultima tentazione per il Como Grandi Firme porta il nome di Memphis Depay, attualmente svincolato. Non sarà facile convincere l’ex Atletico Madrid a firmare coi lombardi (aspetta un club di prima fascia). Sul Lago però i dirigenti comaschi hanno già dimostrato che per loro nessun affare è precluso…