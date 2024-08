Fabregas: "Alla Juve ho fatto gol e assist...Il mio Como contro chiunque"

L'esordio in A col Como

L'emozione c'è, anche se Fabregas la vive come "una giornata particolare più che per me per il Como, per questa società e per tutto l'ambiente, che torna al top del calcio dopo più di vent'anni. Essere io l'allenatore in questo momento dà certamente un'emozione particolare, è bello poter vivere in prima persona le ambizioni di questo club, è emozionante il fatto che tocchi proprio a me". E chiaramente non può che dire che "da allenatore è sicuramente più difficile che da giocatore. È un continuo analizzare, spiegare, far vedere alla squadra che cosa va fatto e non va fatto. Io poi sono molto esigente anche con me stesso, molto autocritico, vorrei sempre vedere la squadra crescere, migliorare...".